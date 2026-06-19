“Tiene un tufillo político”: defensa de Uribe cuestiona llamado de la Fiscalía antes de elecciones

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La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó fuertes cuestionamientos contra la decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamarlo a indagatoria por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador del departamento.

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El abogado penalista Jaime Granados, quien encabeza la defensa del exmandatario, calificó la decisión como “irregular” y aseguró que tendría una motivación política debido al momento en el que fue anunciada, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

A días de la segunda vuelta, defensa de Álvaro Uribe cuestiona indagatoria y habla de motivación política

Durante una entrevista en el programa Mañanas Blu, con el periodista Néstor Morales, Granados afirmó que el proceso presenta problemas relacionados con el trámite judicial y que, según su análisis, se estarían afectando las garantías del expresidente.

El abogado explicó que la investigación, adelantada bajo la Ley 600, todavía tenía pendiente la práctica de pruebas que habían sido solicitadas por la defensa y autorizadas dentro del proceso.

“Sorprende realmente que, sin que se hayan evacuado las pruebas oportunamente pedidas por la defensa, decretadas por la Fiscalía y prorrogadas a petición de la Fiscalía, vengan ahora sin que se hayan podido completar a llamar a indagatoria”, señaló Granados.

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Según el jurista, la situación resulta más cuestionable porque, de acuerdo con lo expresado por la defensa, recientemente se había concedido una prórroga para avanzar en la etapa probatoria, la cual todavía no habría terminado.

Críticas por la cercanía con las elecciones

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa está relacionado con la fecha del anuncio. Para Granados, la decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria al expresidente justo antes de la jornada electoral genera dudas sobre sus motivaciones.

“El único afán es que tenemos elecciones el domingo, segunda vuelta. Y claramente aquí mostró ya su cara real la fiscal que lleva este caso”, afirmó el abogado.

El defensor de Uribe sostuvo que el anuncio podría tener un impacto en el escenario político nacional y afectar la imagen del exmandatario, quien continúa siendo una figura influyente dentro de la política colombiana.

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Granados también cuestionó aspectos formales del procedimiento y afirmó que la resolución tendría errores que, según él, llaman la atención.

“Es increíble que una resolución de la Fiscalía se equivoque hasta con el nombre de sus testigos. No fija fecha porque dice que lo hará oportunamente. Es decir, no hay ningún afán para que se realice la indagatoria. El único afán es que se sepa que estamos tomando esa decisión a puertas de las elecciones”, manifestó.

Investigación por hechos ocurridos en Antioquia

El proceso judicial contra el expresidente está relacionado con las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, hechos ocurridos en el contexto de la violencia que marcó a Antioquia durante la década de los años noventa.

La Fiscalía ha investigado una posible relación entre funcionarios públicos y grupos paramilitares en esos hechos. Sin embargo, la defensa sostiene que las pruebas recopiladas durante años, incluso cuando el caso estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia, serían favorables para el exmandatario.

El abogado aseguró que, debido a la reserva del proceso, no puede entregar detalles del expediente, pero insistió en que la investigación debe respetar las garantías judiciales.

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“El sistema inquisitivo no puede ser una herramienta para asaltar deslealmente a una defensa”, concluyó Granados.

El llamado a indagatoria vuelve a poner el caso de Álvaro Uribe en el centro del debate público, en medio de un ambiente político marcado por la recta final de las elecciones presidenciales.