Después de varios choques, Álvaro Uribe y Juan Daniel Oviedo se reunieron: el mensaje detrás de la foto

Después de varios choques políticos, el expresidente Álvaro Uribe y Juan Daniel Oviedo terminaron sentados en una reunión que llamó la atención por el momento en que ocurrió, por sus antecedentes y por el mensaje que el exmandatario compartió posteriormente en sus redes sociales. El encuentro se produjo este 11 de junio en la residencia de Uribe, en medio de una campaña presidencial que entró en su fase decisiva y en la que cada respaldo, fotografía o gesto político adquiere una relevancia especial.

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Oviedo, quien fue fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quedó ubicado en un punto clave del tablero político luego de la primera vuelta, ya que después de tomar “distancia” con la derecha por los apoyos a Abelardo De La Espriella y señalamientos contra el exdirector del Dane la reunión no pasó desapercibida.

Especialmente porque Uribe y Oviedo no han sido precisamente una dupla política de aplausos mutuos. En distintos momentos han tenido diferencias y choques alrededor del rumbo del país, del papel del centro y de la forma en que se debe construir una alternativa política.

De acuerdo con una publicación hecha por Álvaro Uribe en su cuenta de X, durante el encuentro hablaron sobre “el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”. La frase sobre el respeto en la discusión quedó sonando con fuerza, justamente porque llega después de varios rifirrafes políticos entre sectores que hoy parecen obligados a conversar otra vez.

Una reunión en plena puja por la segunda vuelta

Las últimas veces que se habían referido públicamente el uno al otro estuvieron marcadas por cuestionamientos. Luego de la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial, quedó al descubierto una nueva tensión dentro del entorno político que acompañó la campaña.

Uno de los episodios más tensos ocurrió cuando Uribe rechazó las declaraciones de Oviedo, quien aseguró que uno de los errores de la campaña había sido plantear la posibilidad de que el expresidente asumiera el Ministerio de Defensa en un eventual gobierno de Valencia. Según el exdirector del Dane, esa propuesta habría alejado a sectores de centro que veían con recelo el regreso de Uribe a un cargo de alto poder.

La respuesta de Uribe no representó una ruptura abierta con Oviedo, pero sí dejó ver su inconformidad. En una entrevista con Caracol Radio, el expresidente afirmó que le sorprendían esas declaraciones, especialmente porque, según relató, pocos días antes habían sostenido una conversación cordial.

El contexto electoral le da relevancia adicional al encuentro. Colombia atraviesa la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, una contienda en la que los respaldos de los sectores que quedaron por fuera de la primera ronda han cobrado especial importancia.

El encuentro también llamó la atención por el recorrido político reciente de Oviedo. Aunque durante la campaña defendió posiciones asociadas al centro político y mantuvo diferencias públicas con sectores del uribismo, terminó integrando la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia como parte de la estrategia del Centro Democrático para ampliar su alcance electoral. Hasta el momento, el exdirector de Dane no ha dicho nada de este encuentro.