Cementerio a cielo abierto: Encuentran un nuevo cuerpo sin vida flotando en el río Medellín en menos de 48 horas

La aparición de dos cuerpos sin vida en menos de 48 horas volvió a poner en evidencia la preocupante situación que se vive en el río Medellín. El más reciente caso se registró este lunes 15 de junio, cuando las autoridades recuperaron un cadáver que era arrastrado por la corriente a la altura del puente Guayaquil, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería un hombre de entre 35 y 40 años de edad que vestía prendas oscuras.

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En menos de 48 horas aparecieron dos muertos en el río Medellín

Información preliminar señala que el cuerpo presentaría lesiones ocasionadas con arma cortopunzante, aunque serán las investigaciones y los exámenes de Medicina Legal los que determinen las circunstancias exactas de la muerte y permitan establecer plenamente la identidad de la persona.

Este hallazgo se produjo apenas dos días después de otro caso registrado en el mismo afluente. El sábado 13 de junio, ciudadanos que transitaban por el puente de la calle Colombia reportaron la presencia de un cuerpo flotando en las aguas del río Medellín.

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Tras recibir la alerta, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se desplazaron hasta el lugar y realizaron las labores de recuperación del cadáver hacia las 10:00 de la mañana. Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantaron la inspección judicial y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal.

En ese caso, las autoridades establecieron de manera preliminar que la víctima correspondía a un hombre de entre 30 y 35 años de edad. Vestía ropa de color negro y, en una revisión externa, no presentaba signos evidentes de violencia. Hasta el momento, tampoco ha sido identificado y las causas de su muerte siguen bajo investigación.

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El hallazgo del sábado correspondió al cuerpo número 17 recuperado del río Medellín durante 2026. Con el caso registrado este lunes en el puente Guayaquil, la cifra ascendió a 18 cadáveres encontrados en el afluente en lo corrido del año.

La frecuencia de estos hallazgos mantiene la preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cada uno de los casos y determinar las circunstancias en las que fallecieron las víctimas. Además, de los presuntos responsables, que utilizan este método para borrar posibles huellas.