Impresionante: Incautan 370 kilos de cocaína que movilizaban en un camión con sofisticado sistema de ocultamiento que iba con destino a Bogotá

Momento de la incautación del camión con 370 kilos de cocaína. (Foto: Cortesía)

Incautación de 370 kilos de cocaína en camión con destino a Bogotá

En las últimas horas se conoció un operativo a través del cual la Policía Nacional permitió la incautación de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados ocultos en un vehículo de carga que se desplazaba hacia Bogotá. En el procedimiento también fue capturado en flagrancia el conductor del automotor.

La hecho se registró en el kilómetro 52+000 de la vía Girardot - Bogotá, en el sector del peaje de Chinauta, jurisdicción del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, durante labores de control adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.

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Incautan 370 kilos de cocaína en un camión que iba para Bogotá

Según las autoridades, al inspeccionar el camión los policías encontraron un sofisticado sistema de ocultamiento en el tanque del vehículo, donde estaban escondidos los 370 kilos del estupefaciente.

Las investigaciones preliminares establecieron que el automotor cubría la ruta entre Ibagué y Bogotá y que la modalidad utilizada buscaba evadir los controles instalados en las principales carreteras del país.

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Como resultado del procedimiento, el conductor fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que la sustancia y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Jair Alonso Parra Archila, destacó la importancia del operativo y aseguró que “este importante resultado operacional demuestra la efectividad de los controles permanentes que adelanta la Policía Nacional sobre los principales corredores viales del país”.

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El oficial agregó que “con esta incautación evitamos que una gran cantidad de sustancias ilícitas llegaran a las calles y afectaran la seguridad y la convivencia ciudadana. Continuaremos fortaleciendo las capacidades institucionales para combatir de manera contundente las redes del narcotráfico y todas las manifestaciones del crimen organizado”.

Asimismo, resaltó la coordinación entre las diferentes capacidades de la institución para enfrentar estas estructuras criminales.

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“La articulación de las capacidades de inteligencia, investigación criminal y control en carretera permite seguir asestando golpes significativos a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía a continuar suministrando información oportuna que contribuya a la prevención y judicialización de estos delitos”, afirmó el coronel Parra Archila.