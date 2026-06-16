Caso extranjero señalado de abuso en balcón: Petro utilizó el hecho para referirse a las imágenes que engañan a los colombianos y lanzar varios dardos

Gustavo Petro, presidente de Colombia y extranjero señalado de abuso en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla / Presidencia)

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso del ciudadano estadounidense capturado en el norte de Bogotá, quien fue señalado de haber abusado sexualmente de uno de sus hijos en el balcón. A través de una extensa publicación, el mandatario aseguró que, de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, el hombre “al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados”.

“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”, afirmó Petro.

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“Hemos transformado en pedófilo alguien que no lo es”: Petro por caso de estadounidense señalado de abuso sexual en Bogotá

El jefe de Estado indicó que las imágenes difundidas sobre el caso llevaron a una interpretación equivocada de los hechos,“lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”, señaló.

Petro sostuvo que, de confirmarse las nuevas hipótesis, las verdaderas víctimas serían los menores involucrados en medio de la controversia y aseguró que el ciudadano estadounidense debe recuperar plenamente sus derechos.

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“Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones”, escribió.

En ese mismo mensaje, el mandatario reiteró su posición sobre los procesos de adopción, “he pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el Estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia”, agregó.

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Luego, Petro utilizó el episodio para advertir sobre lo que considera fenómenos de manipulación, “buena lección de realidad a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad”, expresó.

El presidente afirmó además que en Colombia existe un “bombardeo” de información financiado desde el exterior y cuestionó el uso de la inteligencia artificial en medio del ambiente político.

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“Los colombianos estamos expuestos como todo el mundo a la manipulación informática, y se está usando plenamente en estas elecciones de Colombia. Nos quieren embrutecer a través de la inteligencia artificial en los canales de información”, manifestó.

En su publicación, Petro también hizo referencia al filósofo alemán Jürgen Habermas y aseguró que “la falta de comunicación basada en la verdad es el origen de la violencia”.

Finalmente, el mandatario dijjo, “creo que hemos transformado en pedófilo alguien que no lo es (...) Aquí transformaron, como parece ser el mismo caso del norteamericano supuestamente pedófilo, la realidad por virtualidad. Engaño masivo, colectivo por manipulación de la conciencia”.