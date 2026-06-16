Capturan a extranjero que buscaba menores de edad para servicios sexuales en el Parque Lleras

Extranjero capturado en el parque Lleras de Medellín. (Foto: Tomada de X @FicoGutierrez - 16 de junio 2026)

Extranjero capturado en el parque Lleras por solicitar servicios sexuales a menores de edad

Un ciudadano estadounidense de 45 años fue capturado en el Parque Lleras, en El Poblado, señalado por el delito de demanda de explotación sexual con menor de 18 años, según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que la detención se produjo gracias a una denuncia ciudadana y a la reacción de las autoridades.

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Cae extranjero mientras buscaba servicios sexuales de menores de edad en el parque Lleras

“Otro extranjero que viene a Medellín a buscar menores de edad y termina capturado. Uno a uno van cayendo”, expresó el alcalde en la publicación que hizo a través de sus redes sociales.

El alcalde reveló que el procedimiento fue adelantado por la Policía y permitió ubicar a tres adolescentes de 15 y 16 años de edad.

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“Gracias a una denuncia ciudadana y a la rápida reacción de nuestra Policía, se capturó en el Parque Lleras a un ciudadano estadounidense de 45 años por el delito de demanda de explotación sexual con menor de 18 años”, señaló.

Asimismo, indicó que las menores fueron puestas bajo la atención de las autoridades competentes para garantizar la protección de sus derechos.

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“Durante el procedimiento fueron ubicadas tres adolescentes de 15 y 16 años, para quienes se activaron de inmediato las rutas de protección y restablecimiento de derechos”, agregó el mandatario local.

Federico Gutiérrez también reveló que “las cifras son contundentes: entre 2024 y 2026 ya son 34 extranjeros capturados por delitos relacionados con la explotación sexual de menores”, manifestó.

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Finalmente, el alcalde reiteró la postura, “Medellín no será refugio para criminales ni escenario para quienes pretendan afectar a nuestros menores”, concluyó.