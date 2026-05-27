“El reclutador de las Farc tiene nueve años”: Paloma Valencia lanzó alarmante denuncia sobre menores en Santander de Quilichao

Paloma Valencia aseguró que en Santander de Quilichao es un niño de 9 años el reclutador de las disidencias de las farc

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró en una entrevista con Blu Radio que las disidencias de las Farc estarían utilizando niños para reclutar menores en Santander de Quilichao, Cauca, y afirmó que uno de esos casos involucra a un menor de apenas nueve años.

La candidata describió un escenario que calificó como dramático en esa región del país y aseguró que las disidencias de las Farc estarían instrumentalizando a niños para atraer a otros niños hacia las estructuras armadas.

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Paloma Valencia aseguró que el reclutador de niños en Santander de Quilichao es otro niño de solo 9 años

“En Santander de Quilichao, usted ve a su hijo hablando con un niño de nueve años y no sabe que lo está convenciendo de que se vaya con él”, afirmó Valencia.

“¿El reclutador de quién?“, le preguntó Néstor Morales, a lo que contestó Valencia ”De niños". “¿Pero trabaja para quién?”, le insistió Morales y ella aseguró “Para las Farc”.

Valencia utilizó ese ejemplo para cuestionar la situación de seguridad en algunas zonas del país y planteó parte de las medidas que, según dijo, impulsaría en caso de llegar a la Presidencia.

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En la misma entrevista, la candidata habló sobre varias de las decisiones que tomaría en sus primeros días de gobierno. Entre ellas, mencionó la reactivación de órdenes de captura contra integrantes de grupos armados vinculados a la política de paz total.

“Vamos a firmar la reactivación de todas las órdenes de captura del cartel de la paz total”, aseguró.

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También anunció que designaría a una persona encargada de enfrentar la crisis del sistema de salud. “Queda delegado Oviedo como gerente de la emergencia en salud para que en 100 días los colombianos vuelvan a tener salud”, dijo.

Según explicó, su propuesta incluye la compra y entrega de medicamentos directamente a los ciudadanos y medidas para mejorar las finanzas hospitalarias.

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Además, habló de la situación energética del país y aseguró que “vamos a lanzar inmediatamente la gerencia sobre tema energético para que Colombia no se apague y no vayamos a tener un apagón”, afirmó.

Finalmente, Valencia señaló que buscaría reducir el tamaño del Estado “para que no dilapidemos los recursos en más ministerios de la Igualdad, sino para tener el SOAT gratis”, sostuvo.