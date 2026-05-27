“Pa’ su casa”: Devolvieron a 12 estadounidenses que eligieron Medellín para una despedida de soltero

Doce estadounidenses fueron inadmitidos al ingresar a Medellín a una despedida de soltero

Doce (12) ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de que las autoridades detectaran que sus verdaderas intenciones de viaje a Medellín estarían relacionadas con turismo sexual.

Según informó Migración Colombia, todos los extranjeros provenían de distintas ciudades de Estados Unidos y fueron interceptados durante los controles de ingreso al país.

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Varios norteamericanos fueron inadmitidos en Medellín por ser detectados como turistas sexuales

De acuerdo con El Colombiano, uno de los casos más llamativos fue el de un grupo de viajeros que arribó desde Miami y aseguró que venía a Antioquia para celebrar “una simple despedida de solteros”.

Sin embargo, durante las entrevistas migratorias y la verificación de sus planes en Medellín, las autoridades identificaron indicios relacionados con fiestas privadas y servicios dirigidos exclusivamente a extranjeros.

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De acuerdo con Migración, algunos de los viajeros pretendían acceder a paquetes turísticos que incluían consumo ilimitado de licor, drogas y encuentros con mujeres jóvenes, situaciones que encendieron las alertas por posibles riesgos de explotación sexual.

Además de ese grupo, siete estadounidenses procedentes de Nueva York también fueron rechazados por razones similares. Otro ciudadano más, que llegó desde República Dominicana, recibió la misma medida tras establecerse que el propósito real de su viaje no coincidía con lo declarado ante las autoridades.

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Uno de los inadmitidos fue detectado incluso antes de pasar el control migratorio gracias a una alerta emitida por Angel Watch, plataforma internacional utilizada para identificar viajeros asociados a riesgos de delitos sexuales.

Las autoridades le notificaron la decisión administrativa y ordenaron su retorno inmediato en el mismo vuelo en el que había llegado.

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La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que los controles se han intensificado para evitar que Medellín sea utilizada como destino para actividades relacionadas con explotación sexual.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que en lo corrido de 2026 ya van 73 extranjeros inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova, cifra que ya supera todos los casos registrados durante 2025.