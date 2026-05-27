Brutal: Hombre atacó a su expareja a mordiscos en la cara hasta arrancarle un pedazo

Hombre capturado por brutal agresión a su expareja. (Foto: Cortesía de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá)

Un hombre de 25 años fue capturado en Medellín señalado de atacar brutalmente a su expareja, una joven de 23 años, a quien presuntamente sometió durante años a constantes agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Según las autoridades, el caso salió a la luz tras un violento episodio ocurrido en febrero de 2026 en el municipio de Bello. De acuerdo con la investigación, el señalado agresor ingresó a la vivienda de la víctima por el patio y luego la intimidó mientras la atacaba.

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Mujer sufrió brutal agresión de su expareja que ingresó por el patio de su casa

Durante la agresión, el hombre le mordió el rostro con tal violencia que terminó desprendiéndole un pedazo de la piel de la cara, causándole heridas de extrema gravedad.

La mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde médicos confirmaron la gravedad de las lesiones y debieron practicarle una cirugía reconstructiva.

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Las autoridades señalaron que la víctima había permanecido en silencio durante varios años por miedo a las amenazas que, presuntamente, le hacía el agresor.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó la captura y aseguró que el hombre es investigado por violencia intrafamiliar agravada.

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La investigación también estableció que la mujer habría sido víctima de un ciclo prolongado de maltrato y abusos durante cerca de nueve años de relación.

Tras recopilar pruebas y testimonios, las autoridades lograron ubicar y detener al señalado atacante, quien quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial en su contra.