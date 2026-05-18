Prepárese: Así es el plan retorno para este lunes festivo 18 de mayo de 2026

Las medidas para el plan éxodo y retorno en Bogotá

Las autoridades de tránsito activaron el plan retorno en Colombia para este lunes festivo 18 de mayo, jornada en la que millones de viajeros regresan a sus ciudades tras el puente festivo. La Policía Nacional desplegó un amplio operativo en las principales vías del país para garantizar la movilidad y atender cualquier emergencia en carretera.

El coronel Andrés Vaca Camacho, director encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que desde el pasado viernes se dispusieron 4.900 uniformados en corredores estratégicos del territorio nacional.

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Plan retorno para el lunes festivo 18 de mayo de 2026

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, hasta el momento más de 3,1 millones de vehículos se han movilizado por las carreteras colombianas. Solo en Cundinamarca se han registrado cerca de 855.000 automotores, mientras que Bogotá reporta más de 513.000 movimientos entre ingresos y salidas.

Entre los corredores con mayor flujo vehicular se encuentran la vía al Llano y el trayecto Girardot-Bogotá, los cuales operan con normalidad durante la operación retorno.

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Sin embargo, las lluvias siguen generando complicaciones en varias regiones del país. Las autoridades reportaron al menos cuatro cierres totales por afectaciones climáticas.

Uno de ellos se presenta en el departamento del Huila, en el sector Puente El Avispero. En Nariño, las dificultades se registran en la vía Rumichaca-Pasto, cerca del municipio de Tangua. También hay cierre en la región de Urabá, específicamente en la vía Arboletes, en San Juan de Urabá.

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En Antioquia, las autoridades mantienen restricciones en la vía La Pintada-Medellín, en el sector La Quiebra, hacia el municipio de Santa Bárbara, debido a las condiciones climáticas.

Para el ingreso a Bogotá, donde se espera la llegada de cerca de un millón de vehículos, continuará operando el pico y placa regional en los nueve corredores de acceso a la capital.

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Según la medida, los vehículos con placas terminadas en número par podrán ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde. Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado para placas impares.

Además, las autoridades implementarán medidas especiales para agilizar la movilidad. En la autopista Sur habrá manejo de intermitencia semafórica, mientras que en la autopista Norte funcionará un carril reversible para facilitar el ingreso de vehículos.

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También continúa la restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas, medida que estará vigente entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar excesos de velocidad y consultar el estado de las vías antes de emprender el regreso a casa.