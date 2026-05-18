“Yo estaba derrotando a María Fernanda y a Paloma”: Miguel Uribe Londoño aseguró que por eso lo sacaron de la encuesta del Centro Democrático

En medio del debate presidencial de Noticias Caracol, el candidato Miguel Uribe Londoño lanzó fuertes críticas contra el Centro Democrático y aseguró que fue excluido injustamente del proceso interno de selección porque, según él, estaba superando en intención de voto a María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Durante el debate Uribe Londoño fue consultado sobre la división que atraviesa la derecha colombiana y las tensiones internas dentro del uribismo de cara a las elecciones presidenciales.

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Miguel Uribe Londoño aseguró que lo sacaron injustamente del Centro Democrático

En respuesta, el candidato afirmó que su salida del proceso interno del Centro Democrático obedeció a razones políticas y no a incumplimientos de las condiciones establecidas.

“A mí no me quisieron más allá cuando yo les iba a ganar la encuesta. Yo estaba derrotando a María Fernanda y a Paloma”, aseguró.

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El aspirante presidencial sostuvo además que cumplió con todos los requisitos exigidos por el partido y denunció que las reglas del proceso fueron modificadas en repetidas ocasiones.

“Me cambiaron las reglas de juego siete veces, las cumplí todas y al final me tenían permanentemente excluido del proceso y aun así les iba a ganar”, manifestó.

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Según explicó, en una medición realizada el 30 de noviembre habría obtenido una ventaja considerable dentro de la colectividad. “En esa encuesta del 30 yo sacaba cuatro veces más que ella. Yo tenía 48 puntos en el Centro Democrático”, afirmó en referencia a Paloma Valencia.

Uribe Londoño también cuestionó duramente a la senadora y puso en duda su capacidad para llegar a la Presidencia. “Ella no tiene capacidad de ser presidente, ella no atrae, ella no tiene propuestas nuevas distintas”, expresó.

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Además, criticó la cercanía política de Valencia con el expresidente, “al decir ‘Álvaro Uribe es mi papá, yo voy a llamar a mi papá todos los días a las 7 de la mañana a preguntarle qué hago por Colombia’. Eso no es así”, dijo.

Uno de los momentos más polémicos de su intervención ocurrió cuando aseguró que la verdadera razón de su exclusión estaría relacionada con intereses del exmandatario. “La única razón que yo encuentro es que Uribe lo que quería tener una presidenta que le asegure que le va a poner un fiscal que él necesita”, afirmó.

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El candidato también aseguró que decidió continuar en la contienda presidencial para defender el legado político de Miguel Uribe Turbay. “Yo decidí seguir con el legado y las banderas de Miguel porque no están muy representadas ni por Paloma ni por Uribe”, señaló.

Finalmente, Uribe Londoño reveló que incluso llegó a conversar directamente con Álvaro Uribe sobre la posibilidad de retirarse de la competencia política. “Dos semanas antes fui a verlo y le pregunté que si quería que me retirara, y me dijo que no”, concluyó.

Las declaraciones del candidato volvieron a evidenciar las fracturas internas dentro de la derecha colombiana en plena recta final hacia la primera vuelta presidencial.