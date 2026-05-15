Esta es la escandalosa cifra que cobraban en el centro estético donde desapareció Yulitza Tolosa

La desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que fue vista por última vez después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue dejando nuevas preguntas sobre lo que ocurría dentro del establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Le puede interesar: ¿Yulixa Toloza salió sola del lugar? La pregunta clave en su desaparición tras cita estética en Bogotá

Aunque el caso continúa bajo investigación y las autoridades aún buscan establecer qué ocurrió con la mujer, nuevos detalles conocidos dentro del proceso apuntan a que el lugar habría movido altas sumas de dinero por procedimientos estéticos que, según información revelada por Blu Radio, tendrían costos entre los tres y cinco millones de pesos por paciente.

¿Cuánto cobraban en el centro estético donde desapareció Yulitza Tolosa?

De acuerdo con Blu Radio, durante la inspección al inmueble las autoridades habrían encontrado varios cuadernos en los que se llevaban registros detallados de los pagos recibidos por los procedimientos. En esos documentos, según la información conocida por ese medio, estarían anotados cobros que iban desde los $3 millones hasta los $5 millones por intervención.

El dato que más llama la atención es que, solo en el mes anterior a la desaparición de Yulitza, el establecimiento habría recibido ingresos cercanos a los $60 millones o $70 millones. Esta cifra, por ahora, debe leerse como parte de los elementos que estarían revisando los investigadores, pues no corresponde todavía a una conclusión judicial en firme.

La gravedad del caso aumenta porque la Secretaría Distrital de Salud confirmó que Beauty Láser no contaba con autorización para prestar este tipo de servicios ni con concepto sanitario favorable. De acuerdo con el Distrito, la entidad activó acciones de inspección, vigilancia y control después de conocer la denuncia sobre la desaparición de una ciudadana de 52 años tras un procedimiento estético en ese lugar.

El lugar no tenía aval para estos procedimientos

La Secretaría de Salud también advirtió que los establecimientos que realizan procedimientos estéticos deben cumplir requisitos sanitarios y legales, especialmente cuando se trata de servicios que pueden comprometer la salud de las personas. En este caso, la entidad señaló que el lugar estaría operando de manera ilegal.

A esto se suma que, según información conocida por El Tiempo y otros medios, las autoridades investigan si del establecimiento fueron retirados elementos clave, entre ellos equipos relacionados con las grabaciones internas y dinero en efectivo. Estas versiones, sin embargo, siguen bajo verificación judicial.

Mientras la familia de Yulitza continúa esperando respuestas sobre su paradero, el caso abrió nuevamente la conversación sobre los riesgos de acudir a centros estéticos sin habilitación. Porque detrás de cobros millonarios, promociones atractivas o procedimientos aparentemente simples, también puede haber una cadena de irregularidades que ponga en riesgo la vida de quienes buscan un cambio físico sin imaginar que pueden terminar en una emergencia o, como en este caso, en una desaparición que mantiene en alerta a Bogotá.