Paciente reveló condiciones del centro donde atendieron a Yulixa Toloza: “No era un quirófano, era un cuarto”

La desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, sigue rodeada de dudas luego de que se sometiera a un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. El caso, que ya está bajo seguimiento de las autoridades distritales, abrió una nueva alerta después del testimonio de otra paciente que aseguró haberse operado en el mismo lugar y que describió condiciones que, según su relato, no corresponderían a las de un espacio apto para una intervención de este tipo.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el establecimiento no contaba con autorización para prestar estos servicios ni tenía concepto sanitario favorable. La entidad informó que, desde que conoció el caso, activó acciones de inspección, vigilancia y control, mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido con la mujer desaparecida.

“Allá no hay quirófanos”: el testimonio de otra paciente

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Mercedes Campiz, una mujer que también se habría realizado una lipotransferencia de glúteos en Beauty Láser, relató que llegó al lugar después de encontrarlo en redes sociales. Según contó, pagó inicialmente COP 3.600.000 por el procedimiento y un millón de pesos adicional por elementos posquirúrgicos, entre ellos una faja, anticoagulantes, medias embólicas y otros gastos relacionados con la recuperación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su testimonio fue la descripción de las instalaciones. “Allá no hay quirófanos. Básicamente, lo atiende a uno es una enfermera que es esteticista”, aseguró Campiz en la emisora nacional. La mujer agregó que, cuando llegó el momento de la intervención, esperaba encontrar un espacio clínico adecuado, pero, según su versión, “se cree que se va a encontrar un quirófano, pero no, es un cuarto”.

Campiz también relató cómo habría sido el ingreso al procedimiento. Según dijo en Caracol Radio, primero la llevaron “a una sala donde hay dos camillas”, allí le conectaron “un suero intravenoso” y, minutos después, le aplicaron la anestesia. Para ella, una de las situaciones más preocupantes fue que cuando llegó al supuesto quirófano ya estaba sedada, lo que le impidió reaccionar con claridad frente a las condiciones del lugar.

La paciente también afirmó que nunca fue valorada por un especialista antes de la cirugía. “A mí nunca me vio un cardiólogo”, dijo en la entrevista, al señalar que solo le pidieron llevar un electrocardiograma y que, según su relato, este fue revisado apenas “10 minuticos antes” de ingresar al procedimiento.

En su testimonio, Campiz aseguró que fue atendida por el mismo hombre de nacionalidad venezolana que, según su relato, habría intervenido a Yulixa Toloza. “Exactamente, el mismo, una anestesióloga y una enfermera esteticista, solo tres personas”, afirmó en Caracol Radio. No obstante, hasta el momento no hay una confirmación judicial pública sobre responsabilidades penales, por lo que este señalamiento corresponde al testimonio de la paciente.

Un centro sin autorización sanitaria

La Secretaría de Salud confirmó que Beauty Láser no estaba autorizado para realizar este tipo de procedimientos. Según la entidad, las verificaciones preliminares evidenciaron que el lugar no contaba con los permisos requeridos ni con concepto sanitario favorable, una condición que incrementa la preocupación frente a los riesgos que pudieron enfrentar las personas atendidas allí.

El caso también puso en evidencia una preocupación más amplia: la forma en que algunos establecimientos captan pacientes a través de redes sociales, ofreciendo resultados rápidos o procedimientos a menor costo, sin que las personas verifiquen antes si el lugar está habilitado para prestar servicios de salud.

La propia Campiz reconoció que cometió un error al acudir a un centro estético que encontró en redes y sin recomendaciones previas. Su relato, más allá de la experiencia individual, se suma a las alertas que desde hace años han hecho las autoridades sobre los riesgos de someterse a procedimientos invasivos en sitios no certificados.

¿Cómo verificar si un centro estético está autorizado?

La Secretaría Distrital de Salud ha recomendado a la ciudadanía consultar previamente si una IPS, profesional o establecimiento está habilitado para realizar procedimientos estéticos. Esta verificación se puede hacer a través del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, conocido como REPS, antes de entregar dinero o aceptar una intervención. Además, la entidad ha pedido denunciar lugares clandestinos o irregulares que puedan poner en riesgo la vida y la salud de los pacientes.