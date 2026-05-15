Golpe al ELN en Bogotá: cayó alias ‘Bollito de Gato’, señalado de ser experto en explosivos y terrorismo

La Policía Nacional de Colombia, en una operación coordinada con unidades de inteligencia y fuerzas especiales, confirmó la captura de alias ‘Bollito de Gato’, señalado como un articulador estratégico de la red urbana del ELN. El sujeto, de 32 años, es considerado por las autoridades como un experto en el manejo de explosivos y el principal enlace criminal entre las estructuras guerrilleras del departamento de Arauca y las células urbanas que operan en la capital del país.

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El procedimiento, liderado por la Seccional de Inteligencia de la Policía de Bogotá (Mebog) y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (GRATE), se llevó a cabo mediante una orden judicial en el sector conocido como El Botalón, en zona rural del municipio de Tame, Arauca. Según el reporte oficial, el capturado integraba la red urbana de la estructura criminal ‘Domingo Laín Sanz’ del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

El nexo terrorista entre Arauca y la capital

La importancia de esta captura radica en la función de coordinación que desempeñaba el detenido. De acuerdo con las investigaciones de la DIJIN y la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Bollito de Gato’ no solo operaba en el oriente del país, sino que fungía como articulador directo con el Frente Urbano ‘Compañero Diego’, una facción con injerencia en Bogotá.

“Logramos en Arauca la captura de este integrante de la red urbana por los delitos de porte ilegal de armas, terrorismo agravado en grado de tentativa, receptación y lesiones personales”, informaron fuentes de la Policía Nacional. La inteligencia policial señala que el sujeto cuenta con una trayectoria de 12 años dentro de la organización armada, tiempo en el que habría recibido entrenamiento militar especializado en los municipios de Fortul y Tame para la ejecución de acciones terroristas mediante el uso de artefactos explosivos.

El historial tras el atentado fallido en Vianí, Cundinamarca

Uno de los puntos críticos del expediente judicial en su contra se remonta al año 2017. Las autoridades vinculan formalmente a alias ‘Bollito de Gato’ con un atentado frustrado contra la infraestructura energética en Cundinamarca. En aquel entonces, se pretendía el derribo de torres eléctricas en el municipio de Vianí, una acción que fue neutralizada por la Fuerza Pública pero que dejó en evidencia su capacidad técnica y operativa para atacar activos estratégicos del Estado.

Además de su perfil como explosivista, la Policía lo califica como un “experto en inteligencia criminal”, encargado de realizar seguimientos y perfiles de posibles objetivos antes de ejecutar ataques. En la operación de captura también participaron activamente el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, lo que permitió cercar al sospechoso en una zona que utilizaba como refugio para evadir el rastreo de las unidades de seguridad ciudadana de Bogotá.

El capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder por los múltiples cargos que pesan en su contra.