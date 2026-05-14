Trump y Xi Jinping coinciden y piden que se normalice el paso por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en dos puntos clave durante su reunión bilateral en Pekín: impedir que Irán desarrolle armas nucleares y garantizar que el estrecho de Ormuz permanezca abierto para el comercio energético mundial.

La Casa Blanca divulgó un comunicado tras el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios en el Gran Palacio del Pueblo, en el que destacó que las dos potencias acordaron mantener libre el tránsito por el estratégico corredor marítimo, considerado una de las rutas más importantes para el transporte global de petróleo y gas.

También le puede interesar: Petro autorizó traslado de integrantes de grupos armados que estén en procesos de paz, a zonas especiales

Estados Unidos y China coinciden en la apertura del estrecho de Ormuz

Según Blu Radio, en el documento se indica que Xi Jinping manifestó la oposición de China a cualquier intento de militarizar el estrecho de Ormuz o imponer cobros por el paso de embarcaciones, en medio de la creciente tensión internacional alrededor de esa zona clave para el suministro energético mundial.

Otro de los temas centrales de la reunión fue Irán. De acuerdo con la versión entregada por Washington, tanto Trump como Xi coincidieron en que Teherán no debe desarrollar armamento nuclear bajo ninguna circunstancia.

Lea también: Póngase pilas: Colpensiones lanza jornada exprés para quienes deseen trasladarse de fondo privado

El encuentro también estuvo marcado por los asuntos comerciales. La Casa Blanca aseguró que China expresó interés en incrementar la compra de petróleo estadounidense con el objetivo de reducir su dependencia del crudo proveniente del Golfo Pérsico.

Además, ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación económica y avanzar en una mayor apertura del mercado chino para compañías estadounidenses, así como promover nuevas inversiones chinas en sectores industriales de Estados Unidos.

Puede leer: “Urabá es lo que usted está buscando”: gobernador de Antioquia le propone a Elon Musk construir puerto espacial en el departamento

La reunión contó con la presencia de altos funcionarios de ambos gobiernos y líderes empresariales estadounidenses. Entre los asistentes estuvieron el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el CEO de NVIDIA, Jensen Huang; y el fundador de Tesla, Elon Musk, quienes participaron desde la ceremonia de bienvenida con honores militares.

Trump también pidió cooperación de Pekín para frenar el flujo de precursores químicos del fentanilo hacia territorio estadounidense y solicitó un aumento en las compras chinas de productos agrícolas de Estados Unidos.

La reunión duró más de dos horas y terminó sin anuncios concretos de gran alcance, aunque la expectativa sigue puesta en la segunda jornada.