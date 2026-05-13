Pilas: Revise si fue elegido como jurado de votación en Antioquia, porque ya hay más de 114.000 seleccionados

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que más de 114.000 ciudadanos fueron seleccionados como jurados de votación en Antioquia para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con la entidad, en el departamento fueron designadas 114.309 personas para cumplir esta función electoral. De ese total, 94.806 serán jurados principales y 19.503 quedaron como remanentes.

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¿Dónde puedo revisar si soy jurado de votación?

La Registraduría explicó que los ciudadanos escogidos fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas. Además, indicó que el proceso de sorteo contó con acompañamiento de organismos de control, autoridades locales, Fuerza Pública y representantes de partidos políticos.

Las personas pueden verificar si fueron seleccionadas ingresando a la página oficial de la Registraduría o mediante la aplicación móvil ‘aVotar’, disponible gratuitamente en Google Play y App Store.

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En la plataforma también se podrá consultar el sitio asignado para prestar el servicio, así como la fecha y hora de las capacitaciones obligatorias, las cuales se desarrollarán hasta el próximo 29 de mayo.

La entidad recordó que ser jurado de votación es una obligación legal y que quienes no asistan sin una justificación válida podrían enfrentar sanciones.

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En el caso de los servidores públicos, la inasistencia podría derivar en la destitución del cargo. Para los ciudadanos que trabajen en el sector privado o no sean funcionarios públicos, las multas pueden llegar hasta los diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Como compensación, quienes presten el servicio como jurados tendrán derecho a un día de descanso remunerado, beneficio que podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.

La consulta oficial puede realizarse en Registraduría Nacional, en la opción “Consulta jurado de votación”.