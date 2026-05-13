Fuertes críticas a Aida Quilcué por afirmar que en la selva amazónica es “el tigre el que protege el territorio”

La líder indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, quedó en el centro de la polémica luego de unas declaraciones realizadas durante un evento político en la Amazonía, en las que habló sobre el “tigre” como símbolo protector de la selva.

Durante su intervención, Quilcué cuestionó al candidato presidencial Abelardo De la Espriella por utilizar ese símbolo en su discurso político y aseguró que el tigre representa la defensa de la vida, la inclusión y la diversidad.

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Aida Quilcué en el ojo del huracán por asegurar que en la Amazonía es el tigre el que cuida la vida

“En este territorio sagrado, en la selva amazónica, donde camina el tigre verdadero, el tigre que protege el territorio, el tigre que cuida la vida y la selva, le digo a Abelardo que no utilice ese símbolo”, manifestó la dirigente indígena.

Según Quilcué, ese animal simboliza la protección de la naturaleza y no debería ser utilizado por personas que, a su juicio, no representan esos valores.

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“No lo digo porque esté en campaña, sino porque así lo dictan las normas de la naturaleza. Ningún ser humano puede venir a pisotear la dignidad de los seres que habitan la madre selva”, agregó.

Las declaraciones provocaron numerosas reacciones en redes sociales, principalmente porque varios usuarios señalaron que en la Amazonía no habitan tigres, sino jaguares.

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Uno de los cuestionamientos más comentados fue el del periodista Melquisedec Torres, quien respondió públicamente a Quilcué a través de su cuenta de X.

“Señora Aida Quilcué, en las selvas amazónicas no hay tigres. Esos están en Asia. Acá tenemos jaguares”, escribió el comunicador.

Torres también recordó que el símbolo del jaguar ha sido utilizado anteriormente por el presidente Gustavo Petro y sectores políticos cercanos al petrismo en discursos relacionados con la protección ambiental y la identidad latinoamericana.

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¿Por qué no hay tigres en Colombia?

Aunque en algunos países latinoamericanos la palabra “tigre” se usa de manera coloquial para referirse al jaguar, los tigres como especie no habitan en América. Los verdaderos tigres son originarios de Asia y viven principalmente en países como India, Rusia, Indonesia y Tailandia.

En Colombia y en gran parte de la Amazonía, el gran felino nativo es el jaguar, considerado el felino más grande del continente americano y uno de los principales depredadores de la selva.

Organizaciones ambientales como WWF Colombia señalan que el jaguar habita amplias zonas del territorio colombiano, especialmente en la Amazonía, donde encuentra uno de sus mayores refugios naturales.