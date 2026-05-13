“Urabá es lo que usted está buscando”: gobernador de Antioquia le propone a Elon Musk construir puerto espacial en el departamento

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sorprendió en redes sociales al proponerle al empresario Elon Musk que considere al Urabá antioqueño como sede para un eventual puerto espacial de SpaceX.

La propuesta surgió luego de que la compañía aeroespacial anunciara que estudia diferentes lugares del mundo para ampliar sus operaciones de lanzamiento de cohetes Starship.

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Gobernador de Antioquia le propone a Elon Musk poner base espacial en Urabá

“No es ningún secreto que queremos realizar miles de vuelos por año. Para lograrlo necesitaremos despegar desde múltiples ubicaciones”, señaló SpaceX en una publicación reciente en redes sociales, donde confirmó que evalúa posibles sitios dentro y fuera de Estados Unidos.

Posteriormente, Musk afirmó que la empresa analiza “varias ubicaciones” para desarrollar “los puertos espaciales más avanzados del mundo”.

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Ante ese escenario, Rendón respondió directamente al magnate en inglés y aseguró que Antioquia podría convertirse en un aliado estratégico para esos proyectos.

“Elon, si está buscando aliados en el mundo que todavía crean en la libertad, el trabajo, la innovación y el coraje, Antioquia está lista”, escribió el mandatario departamental. Además, destacó el carácter resiliente de la región y afirmó que en el departamento “se construye y se crea futuro”.

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Según El Colombiano, aunque para muchos el mensaje parecía una simple interacción en redes sociales, expertos señalan que la propuesta tiene fundamentos geográficos y científicos que podrían hacer viable un proyecto de este tipo en una región cercana al golfo de Urabá.

¿Por qué Urabá podría servir para lanzar cohetes?

Uno de los principales factores es la cercanía con la línea ecuatorial. Las agencias espaciales consideran estratégicos los territorios próximos al Ecuador porque allí la rotación de la Tierra ofrece un impulso natural adicional a los cohetes durante el despegue.

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Según explicaciones de la NASA y la Agencia Espacial Europea, este fenómeno permite ahorrar combustible y aumentar la capacidad de carga útil de las misiones espaciales.

En la línea ecuatorial, la superficie terrestre alcanza velocidades cercanas a los 1.670 kilómetros por hora debido a la rotación del planeta. Cuando un cohete despega hacia el este desde una zona cercana al Ecuador, aprovecha ese movimiento natural como una especie de “empuje extra”.

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Esa ventaja hace más eficientes y económicos los lanzamientos, especialmente en misiones que buscan ubicar satélites en órbitas geoestacionarias, utilizadas para telecomunicaciones, televisión y monitoreo climático.

Un ejemplo de ello es el Centro Espacial de Kourou, ubicado en la Guayana Francesa, considerado uno de los puertos espaciales más importantes del mundo precisamente por su cercanía con el Ecuador.