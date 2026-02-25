¿De victimario a víctima?: Esto fue lo que le dijo el taxista del caso de Diana Ospina a las autoridades

Momento en el que Diana Ospina subió al taxi, en el que le hicieron el paseo millonario. (Foto: Tomada de X @JUANCAELBROKY 25 de febrero 2026)

En las últimas horas se conoció que el conductor del taxi que recogió a Diana Ospina en inmediaciones de una discoteca en la localidad de Chapinero, en Bogotá, se presentó voluntariamente ante las autoridades para rendir declaración sobre los hechos que son materia de investigación.

El joven, de 21 años, acudió al Gaula y, bajo juramento, reveló detalles que le da un giro distinto al caso por el secuestro de la mujer, bajo la modalidad del paseo millonario.

Giro sobre participación del taxista en el caso del secuestro de Diana Ospina en Bogotá

Según su versión, conocida por El Tiempo, desconoce quiénes eran los ocupantes del otro taxi que, de acuerdo con las denuncias, intervinieron en el caso, y sostuvo que él también habría sido víctima de la situación.

No obstante, su testimonio despertó alertas entre los investigadores debido a sus antecedentes judiciales. El conductor registra un proceso por hurto calificado y agravado con lesiones personales ocurrido en 2024.

La periodista Tatiana Sanabria, también reveló lo que dijo la Fiscalía durante la audiencia preliminar, que expuso que el conductor habría participado, junto con otras dos personas, en un hecho sobre un servicio de taxi pedido por aplicación.

"En el año 2024 fue capturado por la Policía y trasladado a la estación Antonio Nariño, donde fue judicializado por los delitos. Lo que dice la fiscal en esa audiencia es que él, junto con otras dos personas, solicitó un servicio de taxi por aplicación, cuando la persona llegó a ese punto a recogerlo, ellos abordan el vehículo y que en el transcurso del camino le piden parar y es allí donde sacan armas blancas, lo amenazan, lo roban, lo golpean“, relató la periodista a través de su cuenta de TikTok.

En las imágenes que compartió la periodista, se escucha a la fiscal del caso diciendo que ”ante la insistencia de los agresores de que entregara más dinero, uno de ellos lo apuñaló en cuatro oportunidades en el hombro derecho“.

Además, contó que “lo obligaron a entregar todas sus pertenencias, no se bajaron del automotor, dieron algunos recorridos dentro del carro, que también le dijeron que si tenía más dinero en otras cuentas, prácticamente un paseo millonario, pero aquí la víctima no es el usuario, sino el conductor“.

Por ahora, las autoridades adelantan la trazabilidad de sus antecedentes y contrastan su versión con los demás elementos probatorios para establecer si tuvo o no participación en el caso de Diana Ospina, o si, como afirma, terminó siendo también una víctima de lo ocurrido.

¿Qué se sabe del caso de Diana Ospina?

La diseñadora de modas Diana Ospina fue reportada como desaparecida en la madrugada del 22 de febrero tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer abordó un taxi de servicio público, luego de lo cual se perdió contacto con ella. Horas después, familiares denunciaron movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.

La investigación fue asumida por la Fiscalía General de la Nación y el Gaula, que calificaron preliminarmente el caso como un secuestro extorsivo bajo la modalidad conocida como paseo millonario.

Según la información oficial entregada en rueda de prensa, la víctima habría sido retenida durante cerca de 40 horas mientras los responsables realizaban retiros y transacciones bancarias forzadas. Las autoridades confirmaron que al menos dos vehículos tipo taxi estarían involucrados en los hechos.

Ospina fue ubicada con vida la noche del 23 de febrero en zona rural de la vía que conduce al municipio de Choachí, desde donde fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente reunida con su familia.