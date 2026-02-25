Revelan identidad del taxista que se entregó a las autoridades por participar en el secuestro de Diana Ospina

Foto del momento del secuestro y paseo millonario en Bogotá: cámaras captaron el momento en que raptaron a Diana Ospina

Las investigaciones para dar con el paradero de los secuestradores de Diana Ospina, continúa. Las autoridades siguen avanzando y señalan que cada vez están más cerca de capturarlos.

Una parte fundamental de los investigadores, es el testimonio de la misma Diana Ospina, quien ha detallado cómo fue su viacrusis en el momento en que se subió al taxi tras salir de una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero.

Precisamente en las últimas horas llamó la atención que ante la Fiscalía, se presentó el primer taxista que recogió a la mujer que salía de Theatron. El hombre llegó al Gaula en compañía de su abogado, asegurando que era inocente del caso argumentando que fue obligado por otros sujetos para llevarse a la mujer.

De acuerdo a información revelada por El Tiempo, el nombre del conductor del taxi es Juan Pablo Gómez Cardozo y tiene 20 años de edad. Lo llamativo de este hombre, es que tiene antecedentes penales por una situación parecida.

Fue condenado en 2024 a un año y ocho meses de prisión por hurto calificado. En ese momento, expresa el diario mencionado anteriormente, Gómez también era taxista y tomó un servicio en el centro comercial Centro Mayor; allí se subieron tres pasajeros que iban para la localidad de San Cristóbal.

Unas cuadras después, tres individuos abordaron el carro con armas cortopunzantes y les robaron el dinero a los ocupantes del taxi.

Es importante señalar que Diana Ospina ha expresado que una vez subió al vehículo en la madrugada del domingo 22 de febrero, el taxista tuvo un comportamiento inusual donde hablaba en clave a través de su celular.

Minutos después apareció el otro taxi involucrado en el secuestro y se subieron junto con Diana Ospina, es ahí donde inician todos los hechos.

Cabe señalar que la Fiscalía investiga también la coincidencia de que los taxis involucrados en los acontecimientos delictivos, sean de un mismo dueño. El hombre en particular se ha declarado ajeno a la situación expresando que los renta a terceros.

Todo parece indicar que las autoridades ya tienen establecidos a algunos delincuentes vinculados al secuestro, pero por ahora trabaja en la recolección de pruebas.

De acuerdo con Diana Ospina, el robo que le hicieron el primer grupo de secuestradores ascendió a 40 millones de pesos. Tras lograr lo cometido, fue entregada a otra organización criminal más poderosa con el objetivo de sacarle más