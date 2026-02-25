Policía narró cómo llegó Diana Ospina al CAI Mirador tras secuestro en Bogotá: “la habían abandonado sobre la vía”

Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles sobre el secuestro y la posterior aparición de Diana Ospina, una mujer de 35 años que al parecer fue víctima de un ‘paseo millonario’ tras salir de una discoteca y tomar un taxi en la localidad de Chapinero. En las últimas horas, uno de los policías del CAI al que llegó Ospina tras ser liberada narró cómo fue ese encuentro.

(Lea también: “Que mal que filmes”: el comentario de Diana Ospina a famoso periodista que ha desatado duras críticas en redes).

El relato fue del intendente Rafael Wilches, quien se desempeña como comandante del CAI Mirador, y habló en una entrevista con Noticias Caracol. “Ella manifiesta que la habían abandonado sobre la vía”, advirtió el uniformado. “Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar qué encontrábamos. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora”, puntualizó el intendente.

Así mismo, señaló que en un primer momento no sabían la identidad de Diana. Cuando ella llegó solo les pidió que la ayudaran y empezó a abrazarlos.

¿Qué le robaron a Diana Ospina?

Las investigaciones de las autoridades se han centrado en el llamado ‘paseo millonario’ al que fue sometida Diana Ospina, pues los delincuentes le habrían robado hasta 50 millones de pesos de sus cuentas bancarias.

Por ahora, se sabe que el taxista que la recogió acudió a la Fiscalía y señaló que él también habría sido víctima de los delincuentes. Sin embargo, según reveló el diar¡o El Tiemp, ha despertado sospechas debido a que ya había estado en la cárcel por hurto calificado y agravado. De hecho, dieron a conocer que había salido de la cárcel a finales del año pasado.

Incluso, ese diario advirtió que también hay una investigación penal activa en su contra por otro paseo millonario que fue denunciado en 2024.