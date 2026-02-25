Investigan si avión de American Airlines recibió disparos antes de llegar a Medellín proveniente de Miami

Este martes, 24 de febrero, se registró un hecho sorprendente cuando un avión comercial que cubría la ruta de Miami a Medellín aterrizó en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro y le fueron detectados orificios de bala en una de sus alas.

El hallazgo fue detectado tras una inspección de rutina, según reportaron medios de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que están verificando la información.

Retiran avión de American Airlines al encontrarle orificios de bala en un ala

De acuerdo con CBS News, que citó una fuente reservada de la aerolínea, se trataría del vuelo 923 de American Airlines, que despegó de Miami a las 5:30 p.m. y aterrizó en Rionegro a las 9:00 p.m. del domingo 22 de febrero.

“Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia. La aeronave fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con las autoridades competentes para investigar este incidente”, señaló la fuente citada por el medio estadounidense.

La aeronave involucrada sería un Boeing 737 MAX. Según la misma versión, se realizaron reparaciones temporales y el avión regresó el lunes a Miami para una inspección más detallada.

Hasta el momento, American Airlines no ha emitido un comunicado público oficial sobre el incidente. Tampoco se ha confirmado de manera oficial que las perforaciones correspondan a impactos de bala.

De acuerdo con El Colombiano, al consultar con el Ministerio de Defensa, la Aerocivil, la Secretaría de Seguridad de Antioquia y Airplan, entidad que administra el aeropuerto José María Córdova, señalaron que no tenían reportes formales sobre el hecho, pero que iniciarían las verificaciones correspondientes.

Durante su trayecto hacia Colombia, la aeronave sobrevoló el mar Caribe, zona en la que actualmente se desarrolla la Operación Lanza del Sur, un despliegue naval de Estados Unidos que, según reportes oficiales de ese país, ha ejecutado decenas de operaciones contra lanchas sospechosas de transportar cocaína. No obstante, por ahora no existe confirmación que relacione ese contexto con el incidente reportado.

Las autoridades avanzan en la recolección de información para establecer el origen de las perforaciones y determinar si se trató de un hecho accidental o de otra naturaleza.