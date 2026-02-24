Empresa señalada por Petro de supuesto fraude renunció y no estará en las elecciones de 2026

Empresa señala por el presidente Gustavo Petro de supuesto fraude no participará de las elecciones del 2026

La empresa ASD, que en los últimos días fue mencionada por el presidente Gustavo Petro al referirse a un posible riesgo de fraude electoral, no participará finalmente en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. La compañía cedió su lugar en la Unión Temporal Electoral 2026 y su salida ya fue aprobada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ASD era la encargada de proveer el software para el conteo de votos en los comicios de este año. Sin embargo, la empresa radicó el 20 de enero su solicitud de retiro, que fue avalada hace diez días por la autoridad electoral. Desde ahora, la sociedad Manejo Técnico de Información asumirá sus funciones dentro del contrato.

También le puede interesar: “Quien sabe en qué estado mental estaría”: La dura respuesta del procurador Gregorio Eljach a cuestionamientos de Petro

Empresa que Petro señaló de fraude renunció ante la Registraduría

El presidente Petro volvió a poner sobre la mesa la tesis de un posible fraude electoral tras compartir una investigación de la Revista Raya, que cuestiona el papel de ASD en las elecciones presidenciales de Honduras del 30 de noviembre de 2025.

Según dicha publicación, en esos comicios se habrían presentado fallas técnicas, reinicios del sistema sin veeduría y limitaciones a los observadores electorales. El candidato Salvador Nasralla, quien quedó segundo en el conteo, responsabilizó a la empresa por las presuntas irregularidades.

Lea también: Petro advierte de un posible fraude electoral durante los escrutinios en los comicios de 2026: “Me hace dudar”

La Silla Vacía hizo el resumen de las veces que en las que esta empresa tuvo irregularidades en el país. El 20 de noviembre de 2024, la magistrada Fabiola Márquez presentó ante el Consejo Nacional Electoral un informe sobre las elecciones de juventudes realizadas el 19 de octubre. Allí reportó diferencias del 4,2 % en Armenia y del 6,7 % en Cali entre los formularios E14 y E24.

Además, la empresa manejó el software de escrutinio en las elecciones legislativas de 2022, cuando tras el reconteo el Pacto Histórico sumó cerca de 390.000 votos adicionales.

En otras noticias: “Petro enloquece y usa los medios públicos para difundir sandeces”: Abelardo De La Espriella habló de cómo va en las encuestas

Un debate más amplio sobre el sistema electoral

En medio de la controversia, el presidente también se refirió al rol de Thomas Greg & Sons, compañía que desde 2010 ha ganado licitaciones públicas para encargarse de la logística electoral en comicios nacionales y regionales, incluidos procesos en los que el propio Petro resultó elegido, como la Alcaldía de Bogotá en 2011 y la Presidencia en 2022.

La salida de ASD se produce en un momento de tensión institucional. La Defensoría del Pueblo llamó a no minimizar las quejas del presidente, en medio de un pulso público con el registrador nacional y el procurador general sobre la solidez y validez del sistema electoral, a pocos días de las primeras elecciones del calendario.

Además: “Gobierno Nacional firmó más de 70.000 millones de pesos en contratos de publicidad”: Katherine Miranda

Aunque la Registraduría aprobó la cesión del contrato y garantizó la continuidad técnica del proceso, el debate sobre la confianza en el sistema electoral vuelve a ocupar el centro de la discusión política en el país.