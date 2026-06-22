Carnaval de seguidores de Abelardo De La Espriella celebra triunfo en la Ventana del Mundo en Barranquilla

Foto Ventana al Mundo se llena de seguidores de Abelardo de la Espriella tras imponerse a Iván Cepeda en el preconteo.

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La celebración por la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo de las elecciones presidenciales 2026 comenzó a sentirse con fuerza en Barranquilla, donde miles de simpatizantes se concentraron en el monumento de la Ventana al Mundo para festejar los resultados que lo perfilan como el nuevo presidente de Colombia.

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Desde los primeros minutos posteriores al cierre de las urnas, cientos de personas comenzaron a llegar al emblemático escenario ubicado en la intersección de la Circunvalar con la Vía 40, portando camisetas de la Selección Colombia, banderas nacionales y elementos alusivos a la campaña del movimiento Defensores de la Patria.

Ventana al Mundo se llena de seguidores de Abelardo de la Espriella tras imponerse a Iván Cepeda en el preconteo

La multitud se congregó a la espera de la llegada del abogado barranquillero, quien lideró el preconteo de la segunda vuelta presidencial y logró imponerse sobre su rival, Iván Cepeda, en una de las contiendas electorales más disputadas de los últimos años.

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Paralelamente, seguidores del dirigente político prepararon una gran caravana que partiría desde las oficinas de campaña de De la Espriella hasta la Ventana al Mundo, en medio de un ambiente de celebración que muchos compararon con una fiesta futbolera por la cantidad de personas vestidas con los colores de la selección nacional.

La expectativa aumentó conforme avanzó la noche, ya que se anunció que el presidente electo ofrecería un discurso ante los asistentes para agradecer el respaldo recibido en las urnas y enviar un mensaje al país tras conocerse los resultados preliminares.

Según el preconteo, Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos, una cifra que le permitió superar por más de 200.000 sufragios a Iván Cepeda, candidato respaldado por el Pacto Histórico. No obstante, el panorama electoral aún podría registrar nuevos desarrollos luego de que Cepeda anunciara su intención de impugnar cerca de 33.000 mesas de votación.

La elección marca el regreso de la derecha colombiana al poder después de cuatro años de gobierno de Gustavo Petro. Durante toda la campaña, De la Espriella defendió una propuesta basada en el fortalecimiento de la seguridad, el crecimiento económico y la recuperación de la autoridad institucional.

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Entre sus principales iniciativas figuran el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el combate frontal contra las estructuras criminales y el fin de la estrategia de Paz Total impulsada por la administración saliente.

En materia económica, el presidente electo ha planteado medidas orientadas a impulsar el crecimiento del país, reducir cargas tributarias al sector empresarial y promover proyectos energéticos para fortalecer la competitividad nacional. También ha prometido modernizar el Estado mediante el uso de herramientas tecnológicas como blockchain e inteligencia artificial para mejorar la transparencia y la eficiencia institucional.

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Mientras avanzan los escrutinios oficiales, la celebración en la Ventana al Mundo refleja el entusiasmo de miles de seguidores que ven en la llegada de Abelardo de la Espriella el inicio de una nueva etapa política para Colombia. En Barranquilla, ciudad natal del mandatario electo, la jornada terminó convirtiéndose en una verdadera fiesta ciudadana a la espera de su primer gran discurso como presidente elegido en las urnas.