“Colombia ganó su partido más importante”: primer mensaje de Abelardo de la Espriella tras liderar el preconteo presidencial

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En medio de la expectativa generada por los resultados de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella entregó su primer pronunciamiento público luego de que el preconteo lo ubicara como ganador de las elecciones y próximo ocupante de la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria celebró los resultados preliminares acompañado de su equipo político y de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien permaneció en su sede de campaña siguiendo el desarrollo de la jornada electoral.

Junto a María Elvira Salazar, Abelardo de la Espriella envió su primer mensaje como presidente electo de Colombia

Durante ese primer intercambio, De la Espriella destacó la importancia del resultado obtenido y envió un mensaje sobre el futuro del país. “Colombia ganó su partido más importante”, afirmó el dirigente político al referirse a la victoria que, según el preconteo, lo convirtió en el nuevo presidente de los colombianos.

El abogado barranquillero también aprovechó el momento para plantear una de las líneas que marcarían su futura política internacional. En sus declaraciones insistió en la necesidad de fortalecer los vínculos entre Colombia y Estados Unidos, país que considera un socio fundamental para enfrentar desafíos relacionados con la seguridad y el crimen organizado.

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“Necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos, que no es solo nuestro principal aliado comercial, es nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado”, sostuvo De la Espriella.

Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar felicitó al mandatario electo y expresó optimismo sobre el futuro del país tras los resultados de la jornada.

“Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental”, manifestó la legisladora estadounidense.

Los resultados preliminares muestran que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos, superando por más de 200.000 sufragios a Iván Cepeda, candidato respaldado por el Pacto Histórico. Sin embargo, la disputa electoral aún podría tener nuevos capítulos luego de que Cepeda anunciara su intención de impugnar cerca de 33.000 mesas de votación.

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La elección de De la Espriella representa un cambio significativo en la dirección política del país. Durante la campaña, el ahora presidente electo defendió una propuesta basada en el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de la autoridad del Estado y la promoción del crecimiento económico.

Entre sus principales promesas figura una política de mano dura contra la criminalidad, que contempla el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la construcción de megacárceles de máxima seguridad y una mayor presencia institucional en regiones afectadas por la violencia.

Asimismo, anunció que pondrá fin a la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, argumentando que el país requiere acciones más contundentes frente a los grupos armados ilegales.

En materia económica, ha planteado impulsar el crecimiento, reducir cargas tributarias para el sector empresarial y promover proyectos energéticos como el fracking. También ha propuesto medidas de modernización tecnológica del Estado, incluyendo el uso de blockchain en la contratación pública y herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la gestión tributaria.

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Mientras se esperan los resultados definitivos del escrutinio, De la Espriella se prepara para iniciar el proceso de empalme con el Gobierno saliente y para ofrecer un discurso ante sus seguidores en el monumento Ventana al Mundo, acompañado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en una jornada que marca el inicio de una nueva etapa política para Colombia.