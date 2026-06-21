Aida Quilcué ejerció su derecho al voto e hizo un contundente llamado a sus electores

En medio de la jornada de segunda vuelta presidencial en Colombia, la lideresa indígena y candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, Aída Quilcué, ejerció su derecho al voto e hizo un llamado a los ciudadanos para fortalecer la democracia a través de una participación consciente, libre y pacífica.

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La candidata llegó al Colegio Mayor de San Bartolomé, en Bogotá, acompañada por la senadora María José Pizarro y varios representantes de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Su presencia estuvo marcada por mensajes de agradecimiento dirigidos a las poblaciones que, desde diferentes regiones del país, se movilizaron para participar en esta decisiva jornada electoral.

En medio de la expectativa que rodea la segunda vuelta presidencial, Quilcué destacó la importancia de que los colombianos mantengan la calma durante el desarrollo del proceso y una vez se conozcan los resultados oficiales. La candidata insistió en que la democracia debe fortalecerse a través del respeto por las decisiones tomadas libremente por los ciudadanos en las urnas.

Tras depositar su voto, Quilcué destacó el compromiso de miles de colombianos que acudieron a las urnas para ejercer su derecho democrático y resaltó especialmente el esfuerzo realizado por comunidades indígenas, campesinas y habitantes de distintos territorios que emprendieron largos desplazamientos para participar en las elecciones.

“Quiero agradecerle a todos los colombianos y colombianas que han caminado la dignidad, la resistencia, pero en especial por los derechos y que hoy han tomado una decisión consciente, una decisión libre, democrática, y que ese sea el camino que nos caracterice y que hoy empieza a seguir transitando Colombia”, manifestó la candidata vicepresidencial de Iván Cepeda.

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Las declaraciones de Quilcué estuvieron centradas en la importancia de preservar los principios democráticos durante la jornada electoral y en reconocer la participación de los ciudadanos como una herramienta fundamental para la construcción del futuro político del país.

La candidata también hizo énfasis en el papel que han desempeñado las comunidades étnicas y rurales en este proceso electoral. Durante las últimas semanas de campaña, distintos sectores sociales promovieron la participación de los habitantes de regiones apartadas, buscando garantizar que sus voces fueran escuchadas en una de las elecciones más importantes de los últimos años.

Por su parte, la senadora María José Pizarro, quien acompañó a Quilcué durante la votación, compartió la expectativa que existe frente a los resultados de la jornada y destacó la importancia de la movilización ciudadana registrada en diferentes departamentos del país.

Según lo expresado durante el acto de votación, ambas dirigentes manifestaron su satisfacción por los reportes de alta participación provenientes de diversas regiones. Además, coincidieron en señalar que la presencia activa de los ciudadanos en las urnas fortalece las instituciones democráticas y contribuye a legitimar el resultado que arroje el proceso electoral.

Uno de los mensajes más destacados de la jornada fue el llamado a esperar los resultados con serenidad y respeto por la voluntad popular. En ese sentido, recibir los resultados en calma se convirtió en una de las principales reflexiones compartidas por las líderes políticas durante su participación en las elecciones.

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Mientras avanza el conteo de votos en todo el territorio nacional, la candidata vicepresidencial reiteró su reconocimiento a quienes acudieron a las urnas y defendió la importancia de que la democracia continúe construyéndose desde la participación ciudadana, el respeto por las diferencias y el ejercicio libre del voto.