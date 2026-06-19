Presunto feminicida lloró en audiencia cuando juez le preguntaba si aceptaba los cargos

Foto presunto feminicida rompió en llanto ante el juez, pero rechazó los cargos por el asesinato de Eliana Medrano.

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Un momento de alta tensión se vivió durante la audiencia judicial contra Deivin Mercado López, señalado por las autoridades como el presunto responsable del asesinato de su compañera sentimental, Eliana Raquel Medrano Soto, ocurrido en el barrio Ciudad Modesto, en el suroccidente de Barranquilla.

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Según se conoció durante la diligencia, el hombre de 39 años rompió en llanto cuando el juez décimo penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, Manuel López Noriega, le leía sus derechos y le preguntaba si aceptaba o no los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, según informó el portal Zona Cero.

Lágrimas en los estrados: presunto feminicida de Ciudad Modesto no aceptó cargos y terminó en la cárcel

El episodio ocurrió en medio de la audiencia en la que se legalizó su captura y se avanzó en el proceso judicial por la muerte de la mujer de 31 años.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, la Fiscalía 18 URI imputó a Mercado López por el delito de homicidio agravado, luego de haber sido capturado en flagrancia dentro de la vivienda que compartía con la víctima.

Pese a la reacción emocional mostrada durante la diligencia, el procesado manifestó que no aceptaba los cargos formulados por el ente investigador.

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Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y evaluar los elementos presentados, el juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad y ordenó su traslado a la Cárcel Distrital El Bosque, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

El crimen ocurrió frente a uno de sus hijos

El caso ha causado profunda conmoción en Barranquilla debido a las circunstancias en que ocurrió el asesinato de Eliana Raquel Medrano Soto.

Según versiones entregadas por familiares y testigos, el presunto agresor llegó a la vivienda después de culminar su jornada laboral. Minutos más tarde, desde la habitación de la pareja comenzaron a escucharse gritos de auxilio.

Al ingresar al lugar, familiares habrían sorprendido al hombre atacando a la mujer con un arma cortopunzante.

Uno de los aspectos más dolorosos del caso es que el hecho habría ocurrido en presencia de uno de los hijos de la pareja.

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Néstor Julio Medrano Arrieta, padre de la víctima, aseguró que el menor de apenas cuatro años presenció la agresión.

“El niño de cuatro años presenció el brutal ataque que recibió su mamá. Mi hija dejó un niño de 10 años y las niñas gemelas que tienen un año y un mes, hoy casualmente están cumpliendo mes”, expresó el padre de la mujer en medio del dolor.

El familiar también pidió que el caso no quede en la impunidad y solicitó una condena ejemplar para el procesado.

“Que la muerte de mi hija no quede impune, que se pudra en la cárcel, porque ahora mismo es un asesino para la sociedad”, manifestó.

La captura de Deivin Mercado López se produjo poco después del crimen y desde entonces permanece a disposición de las autoridades judiciales.

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Mientras avanza la investigación, familiares de Eliana Raquel Medrano Soto esperan que la justicia esclarezca plenamente los hechos y determine las responsabilidades en este nuevo caso de violencia contra la mujer que enluta a una familia barranquillera.