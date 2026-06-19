Balacera en un velorio dejó un muerto y tres heridos: fue a dar el pésame y terminó en medio del fuego

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Lo que debía ser una noche de acompañamiento y despedida terminó convertido en una tragedia. Un ataque sicarial en medio de un velorio dejó un muerto y tres personas heridas durante la madrugada de este jueves en el barrio Santuario, en el sur de Barranquilla.

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La víctima mortal fue identificada como Denilson Otero Lara, de 24 años, quien se encontraba asistiendo al velorio de Luis Cañate Berrio, un hombre que había fallecido el pasado 16 de junio tras ser víctima de un atentado ocurrido dos días antes en el barrio El Valle.

Asistía a un velorio en Barranquilla cuando llegaron los sicarios: ataque a bala desató el pánico

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en la calle 45B con carrera 8D, donde familiares, amigos y conocidos acompañaban las honras fúnebres. En medio del encuentro llegaron cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban reunidas.

La escena generó pánico entre los asistentes, quienes intentaron ponerse a salvo mientras los disparos impactaban a varias personas. Tras el ataque, los heridos fueron auxiliados por familiares y vecinos y trasladados de urgencia al Camino La Murillo.

Aunque los médicos intentaron salvarle la vida, Denilson Otero Lara falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. Según las autoridades, recibió un impacto de bala en el hemitórax izquierdo.

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Los otros tres lesionados permanecen bajo observación médica. Se trata de María Alejandra Berrio De La Rosa, de 24 años y estudiante de enfermería, quien sufrió una herida en el antebrazo izquierdo con orificio de entrada y salida; Javier Eduardo De La Rosa Polo, de 23 años y operador logístico, quien resultó herido en una de sus piernas; y Santiago Andrés Pérez Guzmán, de 21 años y electricista, quien recibió un disparo en el cuello.

Las primeras investigaciones apuntan a que el atentado estaría relacionado con conflictos entre algunas personas presentes en el velorio. Sin embargo, las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y evidencias para determinar con exactitud quiénes fueron los responsables y cuál era el objetivo del ataque.

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De acuerdo con información oficial, Denilson Otero Lara registraba una anotación judicial por el delito de fabricación y porte de arma de fuego.

Este nuevo hecho de sangre ocurre en medio de la creciente preocupación por los niveles de violencia que enfrenta el departamento del Atlántico. Durante los primeros cinco meses de 2026 se contabilizaron 502 muertes violentas, una cifra impulsada principalmente por las disputas entre organizaciones criminales.

Tan solo en mayo se registraron 108 homicidios, superando ampliamente los 72 casos reportados en el mismo periodo de 2025. Las autoridades han señalado que cerca del 98 % de estos crímenes corresponden a la modalidad de sicariato, mientras que la mayoría de las víctimas tendrían presuntos vínculos con estructuras dedicadas al microtráfico y la extorsión.

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La balacera registrada en el barrio Santuario vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Barranquilla, donde incluso un acto de duelo terminó marcado por la violencia y el miedo.