Beto Coral fue detenido por agentes de migración en EE. UU.: Petro exige intervención de la Cancillería

Foto Beto Coral fue detenido por ICE en Arizona: Petro pide a la Cancillería intervenir y evitar su deportación.

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La detención del activista colombiano Beto Coral en Estados Unidos generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien pidió la intervención inmediata de la Cancillería colombiana para revisar su situación migratoria y gestionar garantías en el proceso que enfrenta ante las autoridades estadounidenses.

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Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, fue capturado en la noche del martes 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Arizona. La información fue dada a conocer por el periodista Daniel Coronell a través de su cuenta en la red social X.

Detención de Beto Coral en Estados Unidos desata reacción de Petro: “La Cancillería tiene que moverse”

Según relató Coronell, el propio activista lo contactó para informarle que estaba siendo objeto de un operativo migratorio mientras se encontraba acompañado de su hijo menor de edad. Horas después, el periodista compartió un video en el que aparecen agentes de Homeland Security Investigations (HSI) participando en el procedimiento y señaló que Coral podría quedar expuesto a un eventual proceso de deportación.

La situación escaló rápidamente al ámbito político colombiano. Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso y cuestionó la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses.

El mandatario aseguró que Coral es una persona que, según él, ha sido objeto de amenazas por sus posiciones políticas. “Uno de los de la lista de exterminio que llamo yo acaba de ser detenido por ICE”, manifestó el jefe de Estado durante su intervención.

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Petro también afirmó que Beto Coral había recibido amenazas de sectores políticos opositores y sostuvo que la Cancillería debía intervenir de manera inmediata. En sus declaraciones, el presidente expresó que el activista estaría siendo víctima de una presunta persecución política.

“La Cancillería tiene que solicitar su libertad porque esa es una persecución política”, afirmó Petro. Posteriormente insistió en que el Gobierno colombiano debía actuar frente al caso y agregó: “Cancillería tiene que moverse, que lo devuelvan y nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho de quedarse allá”.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Coral fue trasladado a uno de los centros de procesamiento o detención de ICE en Arizona. Allí las autoridades determinarán si puede acceder a una fianza o si deberá permanecer bajo custodia mientras avanza su proceso ante las cortes de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

¿Quién es Beto Coral?

Beto Coral es un abogado y activista político nacido en Medellín en 1986. Desde 2015 reside en Estados Unidos y se ha convertido en una de las figuras más visibles del progresismo colombiano en redes sociales.

Su actividad digital se ha caracterizado por una defensa constante del gobierno de Gustavo Petro y por sus críticas al uribismo y al partido Centro Democrático. Gracias a sus publicaciones y transmisiones en plataformas digitales, ha logrado consolidar una amplia audiencia tanto en Colombia como entre comunidades de colombianos en el exterior.

Su estilo directo y confrontacional le ha generado respaldo entre simpatizantes del petrismo, pero también controversias y procesos judiciales, incluidas demandas promovidas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Mientras avanzan las gestiones diplomáticas solicitadas por el Gobierno colombiano, la situación migratoria de Beto Coral continúa bajo revisión de las autoridades estadounidenses, que definirán en los próximos días si permanece detenido o enfrenta un eventual proceso de deportación.