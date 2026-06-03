“No lo he visto en persona”: Leonardo Huerta, exfórmula de Claudia López se pasa al bando de Abelardo De La Espriella

A pocas semanas de la decisiva segunda vuelta presidencial en Colombia, el escenario político continúa reconfigurándose con nuevos respaldos y alianzas. Esta vez, el anuncio provino de Leonardo Huerta, quien fue fórmula vicepresidencial de Claudia López y actualmente lidera el movimiento político La Nueva Historia, al confirmar públicamente su apoyo al candidato Abelardo De La Espriella de cara a las elecciones del próximo 21 de junio.

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La decisión marca un movimiento político significativo, teniendo en cuenta la trayectoria de Huerta y su participación en sectores alternativos de la política nacional. A través de una declaración pública, el dirigente explicó las razones que lo llevaron a respaldar la candidatura del abogado, aclarando además que su movimiento conservará plena autonomía frente a cualquier eventual gobierno.

Abelardo De La Espriella suma nuevo apoyo: Leonardo Huerta, excompañero de fórmula de Claudia López, se une a su campaña

“La Nueva Historia y Leonardo Huerta hemos decidido para la segunda vuelta apoyar a Abelardo De La Espriella en su carrera presidencial”, afirmó durante su intervención ante los medios de comunicación.

Huerta sorprendió al revelar que nunca ha tenido contacto personal con el candidato al que ahora respalda. Según explicó, su decisión no surgió de reuniones privadas ni de acuerdos políticos tradicionales, sino de coincidencias programáticas encontradas durante distintos espacios de discusión pública.

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El exaspirante vicepresidencial señaló que, durante foros, debates y conversatorios, tuvo la oportunidad de coincidir con José Manuel Restrepo, integrante del equipo político de De La Espriella, a quien describió como una persona con amplio conocimiento de los asuntos del Estado y cercana a varios de los principios promovidos por su organización política.

“Evidencié que es una persona humana, decente, que respeta las instituciones y que además tiene conocimiento profundo de los temas de Estado, que tiene muchas coincidencias con los anhelos de La Nueva Historia”, manifestó.

Sin embargo, Huerta insistió en que el respaldo electoral no implica una adhesión absoluta ni la pérdida de independencia política. En ese sentido, enfatizó que su movimiento continuará ejerciendo control y manteniendo posiciones propias frente a los principales debates nacionales.

“Esto no es un cheque en blanco. La Nueva Historia sigue siendo independiente”, aseguró. Asimismo, añadió que continuarán defendiendo causas relacionadas con los derechos humanos, la diversidad, el acceso a la salud como derecho fundamental y la educación como motor de transformación social.

Durante su declaración también respondió a cuestionamientos que han surgido en algunos sectores sobre el ejercicio de la profesión jurídica y la representación de determinados clientes. Huerta explicó que el trabajo de un abogado consiste en garantizar derechos fundamentales y no necesariamente respaldar las conductas de quienes representa judicialmente.

“Cuando un abogado defiende a un cliente no está defendiendo su conducta, sino que está garantizando sus derechos humanos como el derecho al debido proceso”, afirmó.

El dirigente agregó que considerar a un abogado responsable de las actuaciones de sus representados resulta contrario a los principios de un Estado democrático y de derecho.

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Con este anuncio, Abelardo De La Espriella suma un nuevo respaldo político en la recta final de la campaña presidencial. Mientras tanto, los movimientos y adhesiones continúan cobrando protagonismo en una contienda que se encamina hacia una de las segundas vueltas más observadas de los últimos años en Colombia.