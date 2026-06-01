“Costeño no votó por costeño”: Cepeda ganó en todos los departamentos del Caribe, pese a que De La Espriella es de la costa

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales dejaron una de las grandes paradojas políticas de la jornada: aunque Abelardo de la Espriella nació en la Costa Caribe y durante buena parte de su campaña impulsó el mensaje de que el “costeño vota costeño”, la región terminó respaldando mayoritariamente a Iván Cepeda, quien se impuso en todos los departamentos caribeños y consolidó el dominio electoral que el Pacto Histórico ha mantenido en esta zona del país durante los últimos años.

Para leer: “No me he volteado”: Poncho Zuleta responde a las especulaciones y confirma su respaldo electoral

Con el 99,94 % de las mesas informadas, los resultados mostraron una tendencia contundente en favor de Cepeda en los ocho departamentos de la región. El senador logró importantes victorias en Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre y San Andrés, confirmando que el Caribe continúa siendo uno de los principales bastiones electorales de las fuerzas políticas que respaldaron anteriormente al presidente Gustavo Petro.

Iván Cepeda se impone en Barranquilla y consolida el dominio del Pacto Histórico en la Costa Caribe

Uno de los datos que más llamó la atención se registró en el departamento del Atlántico, donde Iván Cepeda alcanzó 549.193 votos. Solo en Barranquilla, el candidato obtuvo 281.123 sufragios, una cifra que le permitió imponerse sobre De la Espriella incluso en la ciudad donde el abogado concentró buena parte de sus esfuerzos políticos y donde su candidatura despertó un notable entusiasmo durante la campaña.

De acuerdo con los resultados reportados por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 272.331 votos en Barranquilla, una cifra significativa, pero insuficiente para superar a Cepeda en la capital del Atlántico. La diferencia resultó especialmente llamativa debido a que el candidato de derecha contaba con el respaldo de distintos sectores políticos tradicionales y había logrado convocar multitudinarios eventos en la ciudad durante las últimas semanas.

Los resultados también dejaron otras sorpresas en el panorama electoral barranquillero. En la ciudad, Sergio Fajardo consiguió 20.320 votos, superando ampliamente a Paloma Valencia, quien obtuvo 11.466 sufragios. Este comportamiento electoral reflejó una fragmentación importante dentro de los sectores de centroderecha y derecha que buscaban disputar el liderazgo regional.

Más allá del Atlántico, la ventaja de Iván Cepeda se extendió por toda la región Caribe. En Bolívar obtuvo 443.226 votos; en Córdoba, 391.880; en Magdalena, 263.014; en Cesar, 224.457; en Sucre, 226.644; en La Guajira, 140.544; y en San Andrés, 7.936 sufragios. Estas cifras consolidaron una tendencia regional favorable al senador y evidenciaron que la fuerza electoral construida por el Pacto Histórico sigue teniendo un peso determinante en el norte del país.

Pese a la derrota regional, el desempeño de Abelardo de la Espriella le permitió avanzar a la segunda vuelta presidencial, donde enfrentará precisamente a Iván Cepeda el próximo 21 de junio. El abogado logró más de 10 millones de votos en todo el país y sorprendió a gran parte de los analistas al superar las proyecciones de varias encuestas.

Ahora, la atención se concentra nuevamente en el Caribe colombiano. Históricamente, esta región ha tenido una influencia decisiva en las segundas vueltas presidenciales y los resultados de la primera ronda anticipan una intensa disputa por cada voto. Tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella buscarán fortalecer sus apoyos en una zona que podría terminar inclinando la balanza en la elección definitiva para la Presidencia de Colombia.

La paradoja quedó planteada desde la primera vuelta: el candidato costeño logró instalarse en la disputa final por la Casa de Nariño, pero no consiguió conquistar electoralmente la región que lo vio nacer. El reto para las próximas semanas será revertir esa tendencia y convencer a un electorado caribeño que, al menos por ahora, sigue apostando mayoritariamente por Iván Cepeda.