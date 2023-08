¿Y el amor que mostraban en redes? A Armando Benedetti lo habría dejado su esposa poco después de la reconciliación

Tal parece que los problemas legales de los implicados en los escándalos del Gobierno, como Day Vásquez y Armando Benedetti, les están pasando factura en su vida personal. Primero se supo que la exesposa de Nicolás Petro rompió su compromiso con el congresista con el que se iba a casar y el exembajador va por un camino similar.

Hace poco Benedetti había anunciado su reconciliación con su esposa y a inicios de agosto mostró en sus redes sociales fotos con ella, Adelina Guerrero, de viaje y en el gimnasio. De hecho, un domingo se dejó ver en una misa en Barranquilla.

También le puede interesar: Corte Suprema abrió nueva investigación contra Armando Benedetti por presuntos dineros corruptos

Pero en los últimos días Adelina Guerrero borró de nuevo las fotos de ambos de sus cuentas en redes sociales y hasta los trinos de amor. Por el contrario, publicó una imagen en Twitter que habla de desamor.

“Cuando alguien te quiere, te respeta, no te humilla, no te maltrata, no te presiona, no te pega, no te grita, ni te minimiza, no te dice cómo vestirte, no te cela no se burla de tus logros, no te aísla, no te controla, respeta a tus amigos, no te dice loca”, se lee.

Incluso, la mamá de Adelina, la exconsejera Adelina Covo, también escribió en otro mensaje: “¿Qué opinan ustedes de una lacra, de una escoria social, que amenaza a la esposa con echarle ácido en la cara ¿Eso no es peor que lo del señor del fútbol de España?”.