Asesinaron a cobradiario con 11 anotaciones judiciales en la terraza de su casa

La violencia que golpea al área metropolitana de Barranquilla volvió a dejar una víctima en el municipio de Soledad. De acuerdo con información publicada por el medio Zona Cero, un hombre identificado como Miguel Ángel Olivero Álvarez, de 30 años, fue asesinado a tiros en la noche del lunes cuando se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Ciudad Bonita.

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Según el reporte conocido por el medio, el crimen ocurrió hacia las 10:00 de la noche en una residencia localizada en la calle 77A con carrera 8. Las primeras versiones entregadas por la Policía Metropolitana indican que la víctima se encontraba dentro del inmueble cuando un hombre llegó hasta el lugar y lo llamó desde la terraza para que saliera a la calle.

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Las autoridades señalaron que Miguel Ángel Olivero atendió el llamado y, una vez se acercó al exterior de la vivienda, fue atacado por un sujeto que se movilizaba en motocicleta. El agresor le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del sitio.

Gravemente herido, Olivero fue trasladado en una motocicleta a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.

De acuerdo con la información divulgada por el portal Zona Cero, la víctima se dedicaba de manera independiente a actividades de cobradiario. Además, familiares habrían manifestado que días antes del homicidio el hombre les comentó sobre una presunta amenaza que habría recibido por parte de un individuo conocido con el alias de ‘Primon’.

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La investigación también reveló que Miguel Ángel Olivero registraba un amplio historial judicial. Según la Policía, acumulaba 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por diferentes delitos. Entre los registros aparecen procesos como indiciado por homicidio agravado, concierto para delinquir, fuga de presos, uso de documento falso, hurto calificado, receptación, falsedad personal y porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, las autoridades confirmaron que había sido capturado en 2023 por el delito de concierto para delinquir.

El homicidio ocurre en un contexto de creciente preocupación por los niveles de violencia en el departamento del Atlántico. Según cifras recopiladas por el portal local Zona Cero, mayo de 2026 se convirtió en el mes más violento registrado en la historia reciente de Barranquilla y su área metropolitana, al contabilizarse un total de 100 homicidios en los municipios que conforman esta zona.

Las estadísticas muestran que Barranquilla encabezó los registros con 58 asesinatos, seguida por Soledad con 30 casos y Malambo con 12. En todo el departamento se contabilizaron 116 homicidios durante mayo, una cifra que supera ampliamente los registros de los primeros meses del año.

Las autoridades han atribuido gran parte de estos hechos a la modalidad de sicariato, asociada a las disputas entre organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas como el microtráfico y las extorsiones. En varias oportunidades los organismos de seguridad han advertido sobre enfrentamientos entre estructuras delincuenciales como Los Costeños y Los Pepes, señaladas de protagonizar buena parte de la violencia que afecta a la región.

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Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato de Miguel Ángel Olivero Álvarez, las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables del ataque armado ocurrido en el barrio Ciudad Bonita de Soledad.