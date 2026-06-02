Nuevos videos de manifestantes pegando afiches de Iván Cepeda en bus de la Selección Colombia

Foto Bus de la Selección Colombia fue rodeado por manifestantes e incidentes con afiches de Iván Cepeda en Bogotá.

El bus oficial de la Selección Colombia de Fútbol, se vio involucrado en un tenso episodio tras el partido amistoso frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, cuando quedó atrapado en medio de una manifestación de seguidores del candidato presidencial Iván Cepeda.

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De acuerdo con los reportes conocidos y los videos difundidos en redes sociales, el vehículo que transportaba a la delegación deportiva fue rodeado por un grupo de manifestantes que bloqueó su paso y le impidió continuar su recorrido. En medio de la situación, algunas personas comenzaron a pegar afiches de campaña de Iván Cepeda en diferentes partes del bus, incluyendo los laterales y el parabrisas.

Incidente en El Campín: bus de la Selección Colombia fue bloqueado por manifestantes en medio de tensión política

Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran el momento en que el vehículo permanece detenido mientras los manifestantes entonan consignas como “el que no pite no pasa”. Ante el bloqueo, el conductor del bus se vio obligado a accionar la bocina en repetidas ocasiones con el fin de despejar la vía y poder avanzar, a la espera de la llegada de apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Aunque algunos simpatizantes del candidato difundieron los videos asegurando que el bus “se había unido a la campaña pitando”, las imágenes muestran que el sonido de la bocina habría sido una medida de emergencia para intentar salir del bloqueo y no una manifestación voluntaria.

El episodio generó debate en redes sociales debido a la presencia de símbolos de la Selección Colombia en medio de un escenario político. En este caso, el bus oficial terminó siendo utilizado como superficie para la pegada de propaganda electoral, lo que abrió cuestionamientos sobre el respeto a los bienes institucionales y deportivos.

El hecho se produjo además en medio de una polémica paralela entre el entorno político y la Federación Colombiana de Fútbol, luego de que el propio candidato Iván Cepeda solicitara explicaciones sobre el uso de la camiseta de la Selección por parte de su contendor, Abelardo de la Espriella, durante actividades públicas de campaña.

En respuesta, la Federación emitió un comunicado en el que aclaró que la camiseta de la Selección es un producto de libre comercialización y que cualquier ciudadano puede adquirirla en puntos oficiales autorizados. La entidad también señaló que no tiene competencia legal para restringir el uso de la prenda en contextos no comerciales.

En su pronunciamiento, la Federación fue enfática al señalar que, en caso de usos comerciales no autorizados, sí se han tomado acciones legales para proteger los derechos de las marcas patrocinadoras. Sin embargo, precisó que en situaciones políticas o personales no existe restricción sobre su uso.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a mantener a la Selección al margen de la contienda electoral. “Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos”, señaló el comunicado oficial, agregando que la Tricolor “es un ícono de unidad” que no debe ser usado como elemento de confrontación política.

En medio de la polémica, la pregunta sobre si la Selección Colombia apoya campañas políticas volvió a surgir en redes sociales. Sin embargo, la Federación reiteró que la institución no tiene ninguna postura política y que los hechos registrados en Bogotá corresponden a una situación externa al deporte.

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Por ahora, no se ha conocido un pronunciamiento oficial sobre los daños o afectaciones al vehículo tras el incidente, mientras las autoridades continúan revisando lo ocurrido en inmediaciones de El Campín, donde el bus permaneció detenido por varios minutos antes de ser escoltado para retomar su recorrido.