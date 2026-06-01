Había salido de la cárcel hace tres días y terminó asesinado en una fiesta

La violencia que golpea a Barranquilla volvió a dejar una víctima mortal en medio de un ataque sicarial ocurrido la noche de este domingo en el barrio El Bosque, en el suroccidente de la ciudad. El hecho dejó además dos personas heridas y se suma a la preocupante escalada de homicidios en el Atlántico, que convirtió a mayo en el mes más violento del año y de la historia reciente del departamento.

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La víctima fue identificada como Fabián Alexander Sarmiento Durán, de 18 años, quien murió tras ser atacado a bala mientras compartía con varias personas en la parte externa de una vivienda ubicada en la calle 72 con carrera 60B tras salir de una fiesta. En el mismo hecho resultaron heridos Brayan Andrés Cantillo Ruiz, de 24 años, y Noemí Yamile Pérez Carranza, de 25, quienes fueron trasladados a la Clínica San Ignacio, donde reciben atención médica.

Sicarios irrumpieron en una fiesta en El Bosque y mataron a joven que acababa de recuperar su libertad

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se desarrollaba una reunión social y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes. La acción criminal provocó momentos de pánico entre los asistentes y terminó cobrando la vida del joven de 18 años.

Las primeras investigaciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla revelaron un dato que llamó la atención de los investigadores. Según la institución, Fabián Alexander Sarmiento Durán había recuperado su libertad apenas tres días antes del atentado que acabó con su vida.

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Además, las autoridades indicaron que el joven registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, antecedentes que ahora hacen parte de las líneas de investigación para establecer los móviles del crimen y determinar si el ataque estaría relacionado con hechos ocurridos en el pasado.

Mientras los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y en la búsqueda de los responsables, el caso se suma a la creciente cifra de asesinatos que mantienen en alerta a las autoridades en Barranquilla y su área metropolitana.

Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. Durante mayo se registraron 100 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, de acuerdo con los reportes publicados por Zona Cero. La capital del Atlántico concentró 58 asesinatos, seguida por Soledad con 30 casos y Malambo con 12.

La situación resulta aún más preocupante al observar el panorama departamental. Los registros muestran que Atlántico cerró mayo con 116 homicidios, convirtiéndose en el mes más violento del que se tenga registro en esta zona del país. La cifra supera ampliamente los reportes de los meses anteriores, que habían alcanzado 79 casos en enero, 76 en febrero, 68 en marzo y 56 en abril.

Las autoridades han advertido que el sicariato continúa siendo la principal modalidad utilizada para cometer asesinatos en la región. Según las investigaciones, gran parte de estos hechos estaría relacionada con las disputas entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico y las extorsiones, especialmente en medio de la confrontación que sostienen grupos como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ por el control de actividades ilícitas.

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En ese contexto de creciente violencia, el asesinato de Fabián Alexander Sarmiento Durán vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrenta Barranquilla, una ciudad que cerró mayo con cifras históricas de homicidios y que continúa enfrentando el desafío de contener el avance del crimen organizado.