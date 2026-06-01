En video: así celebró Abelardo De La Espriella su triunfo en casa en Barranquilla

Foto Abelardo de la Espriella celebró en Barranquilla su paso a segunda vuelta y lanzó mensaje contra Iván Cepeda.

La noche electoral dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: Abelardo de la Espriella celebrando junto a su familia en su residencia ubicada en Lagos del Caujaral, en Barranquilla, tras confirmarse su paso a la segunda vuelta presidencial. El abogado y candidato presidencial se convirtió en una de las grandes sorpresas de la jornada al obtener más de 10 millones de votos y superar al senador Iván Cepeda en la primera ronda de las elecciones.

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Apenas se conocieron los resultados del preconteo, familiares, amigos y seguidores acompañaron al candidato en una celebración privada marcada por los aplausos, abrazos y mensajes de agradecimiento. Las imágenes compartidas posteriormente mostraron a un De la Espriella visiblemente emocionado por el respaldo recibido en las urnas y convencido de que la campaña entra ahora en su etapa definitiva.

Video | Abelardo de la Espriella celebró con su familia en Lagos del Caujaral antes de su discurso en el Malecón

Tras el encuentro en su vivienda, el candidato anunció que se trasladaría al Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, donde cientos de simpatizantes comenzaron a congregarse para acompañarlo en su primer discurso tras la victoria obtenida en la primera vuelta.

En un mensaje divulgado a través de sus canales oficiales, Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo de los ciudadanos que respaldaron su candidatura y aseguró que el resultado representa el inicio de una nueva etapa política para el país.

“Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido”, expresó el candidato, quien durante toda su campaña utilizó la figura del tigre como uno de los principales símbolos de su movimiento político.

El aspirante presidencial también aprovechó la ocasión para convocar a sus seguidores a mantener la movilización durante las próximas semanas, periodo en el que buscará consolidar apoyos para enfrentar a Iván Cepeda en la elección definitiva del próximo 21 de junio.

“En 21 días haremos historia”, afirmó el dirigente político, quien además invitó a sus simpatizantes a acompañarlo en la celebración organizada en el Malecón del Río. “Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más que nunca estoy firme por la patria”, manifestó.

La primera reacción pública del candidato estuvo marcada por un discurso de victoria y por mensajes dirigidos a quienes respaldaron su propuesta política. Durante sus declaraciones, destacó que el resultado electoral representa un triunfo para sectores que, según él, no se sentían representados por las estructuras tradicionales del poder.

“Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre; por lo pronto vamos a celebrar esta victoria de los nunca”, señaló De la Espriella al referirse al significado que tiene su llegada a la segunda vuelta presidencial.

El abogado también envió un mensaje de cara al nuevo escenario electoral que enfrentará durante las próximas tres semanas. “¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo!”, afirmó al referirse a la disputa que sostendrá con Iván Cepeda, en una campaña que promete intensificar el debate político nacional.

Mientras tanto, en el Gran Malecón del Río de Barranquilla, decenas de ciudadanos comenzaron a reunirse para celebrar el resultado electoral. Banderas, camisetas alusivas a la campaña y cánticos de apoyo acompañaron una noche que para los seguidores del candidato marcó un momento histórico.

Con más de 10 millones de votos obtenidos en la primera vuelta, Abelardo de la Espriella inicia ahora una nueva fase de su carrera hacia la Presidencia de Colombia, respaldado por una votación que lo consolidó como uno de los principales protagonistas del panorama político nacional.