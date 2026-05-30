“¿Dónde está la plata, señor Char?”: Petro lanzó dura pregunta al alcalde de Barranquilla durante acto público

La visita del presidente Gustavo Petro a Barranquilla para lanzar el programa Colombia Solar estuvo marcada por una serie de fuertes declaraciones contra sectores políticos de la ciudad, cuestionamientos sobre recursos públicos y denuncias relacionadas con la crisis de la empresa de energía Air-e.

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Durante su intervención en la Plaza de la Paz, donde presentó el proyecto que busca llevar paneles solares a un millón de hogares colombianos, el mandatario dirigió un mensaje al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al reclamar por el destino de unos recursos que, según afirmó, fueron entregados por el Gobierno Nacional para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes del Atlántico.

Petro arremetió contra Char y habló de Air-e, recursos públicos y bandas criminales en Barranquilla

“¿Dónde está la plata, señor Char?”, preguntó Petro ante los asistentes al evento. El jefe de Estado aseguró que esos recursos estaban destinados a facilitar el acceso de miles de estudiantes a la educación media y superior en el departamento, aunque no entregó detalles adicionales sobre los montos a los que hacía referencia.

La frase se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada política en la capital del Atlántico. El mandatario insistió en que algunos sectores del poder local mantienen diferencias con su administración debido a las denuncias que ha realizado sobre presuntas irregularidades en el sector energético de la región.

“Char sabe de lo que le hablo”, agregó el presidente al referirse a sus cuestionamientos sobre el manejo de recursos y las problemáticas que han rodeado a la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe.

Las declaraciones de Petro también estuvieron relacionadas con la situación de Air-e, empresa que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. En una entrevista concedida a Emisora Atlántico, el mandatario aseguró que su Gobierno encontró a la compañía en una situación financiera crítica y evitó que dejara de operar en la región.

Según explicó, la empresa fue recibida en condiciones que calificó como graves desde el punto de vista económico y administrativo. Además, responsabilizó a los antiguos propietarios de la crisis que terminó afectando a miles de usuarios del servicio eléctrico en varios departamentos del Caribe colombiano.

“Nosotros no vamos a pagar las deudas de la familia Ríos, dueña de Air-e”, manifestó el presidente durante la entrevista.

Petro también afirmó que integrantes de esa familia habrían trasladado cerca de 600 mil millones de pesos hacia Panamá, aunque no presentó mayores detalles sobre esa acusación. Sus declaraciones se produjeron en medio de los debates que continúan alrededor del futuro financiero y operativo de la empresa energética.

El jefe de Estado igualmente realizó señalamientos sobre la situación de seguridad en Barranquilla y la relación entre estructuras criminales y sectores políticos. Durante una entrevista concedida a medios regionales, aseguró que en la ciudad existe una problemática distinta a la observada en otras regiones del país.

“Policías que hoy están en la cárcel por constituir bandas, se pasean por la Alcaldía de Barranquilla”, afirmó Petro, en una declaración que generó nuevas reacciones dentro del debate político local.

Las afirmaciones del mandatario se dieron mientras desarrollaba una agenda oficial centrada en la inauguración de Colombia Solar, programa con el que el Gobierno comenzó la instalación de sistemas fotovoltaicos en hogares vulnerables de la ciudad. Los primeros beneficiarios se encuentran en el barrio Villas de San Pablo, donde ya fueron instalados los primeros paneles solares.

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La iniciativa busca reducir los costos de energía para familias de bajos ingresos y forma parte de la estrategia nacional de transición energética impulsada por el Gobierno. Sin embargo, el lanzamiento del programa terminó compartiendo protagonismo con las duras críticas y cuestionamientos que Petro dirigió a sectores políticos de Barranquilla, especialmente al alcalde Alejandro Char, en un episodio que volvió a elevar la tensión entre la Casa de Nariño y el poder político local.