Petro lanza en Barranquilla el programa Colombia Solar para llevar paneles solares a un millón de hogares

Desde la Plaza de la Paz de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro encabezó el lanzamiento oficial de Colombia Solar, una de las apuestas más ambiciosas de su Gobierno para impulsar la transición energética y reducir el costo de la energía en los hogares más vulnerables del país. La iniciativa comenzó con la instalación de paneles solares en viviendas de la capital del Atlántico y tiene como meta beneficiar a un millón de familias colombianas.

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Los primeros resultados del programa ya son visibles en el barrio Villas de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla, donde cientos de viviendas de estratos 1 y 2 fueron dotadas con sistemas fotovoltaicos que permitirán disminuir significativamente el valor de las facturas de energía. El proyecto forma parte de una estrategia nacional que busca aprovechar el potencial solar del país para generar energía limpia y fortalecer la independencia energética de miles de familias.

Colombia Solar arrancó en Barranquilla: así busca Petro llevar energía solar a un millón de familias

El programa había sido anunciado meses atrás por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien informó que las primeras 500 viviendas solares serían entregadas con la presencia del presidente Petro. Estas casas hacen parte de una fase inicial de 2.700 hogares contemplados dentro del plan piloto desarrollado en Barranquilla, ciudad escogida por el Gobierno para iniciar la expansión del modelo.

En ese momento, Palma explicó que el propósito era convertir la energía solar en una herramienta para aliviar el impacto de las altas tarifas eléctricas que durante años han afectado a los usuarios del Caribe colombiano. El funcionario aseguró que el objetivo del Gobierno no se limitaba a unas pocas comunidades, sino que buscaba extenderse a todo el territorio nacional.

“Esperamos poder inaugurar con el señor presidente las primeras 500 casas en un barrio de Barranquilla. Eso fue lo que pidió el presidente: extender esto por todo el país”, manifestó el ministro.

El jefe de la cartera energética también recordó que la meta de la administración nacional es alcanzar un millón de hogares con sistemas solares financiados con recursos públicos. Según explicó, el proyecto responde a una visión planteada por Petro incluso antes de llegar a la Presidencia.

“No son promesas, no son ideas. Incluso hay un video del presidente siendo candidato hace años hablando de esto. Hoy, lo que él pensó hace años, ya es una realidad”, expresó Palma.

La apuesta por la energía solar también ha estado acompañada por la construcción de nuevas comunidades energéticas en Barranquilla. Uno de los proyectos más destacados se desarrolla en el sector de Las Gardenias, donde avanza una iniciativa que busca que los ciudadanos produzcan y gestionen parte de la energía que consumen mediante tecnologías limpias.

Durante sus intervenciones previas, el ministro también insistió en la necesidad de acelerar la transformación energética en la región Caribe y pidió a Air-e, empresa intervenida por el Gobierno, asumir un papel más activo en este proceso.

“Air-e tiene que comprometerse con la transición energética en los tres departamentos donde hace presencia, particularmente en el Atlántico”, afirmó.

Palma igualmente llamó la atención sobre el potencial energético de La Guajira, uno de los territorios con mayores niveles de radiación solar del continente. Según indicó, resulta contradictorio que una región con esas condiciones naturales no cuente todavía con suficientes parques solares para aprovechar plenamente sus capacidades.

“El presidente, con justa razón, nos reclama por qué La Guajira no tiene parques solares suficientes. Es absurdo que una región con ese potencial no avance más rápido en transición energética”, señaló.

La estrategia del Gobierno también contempla medidas para enfrentar eventuales desafíos energéticos asociados al fenómeno de El Niño. El ministro explicó que se construyó una hoja de ruta con cerca de 50 acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de energía y gas para los próximos años. Asimismo, destacó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha adoptado decisiones para proteger los niveles de los embalses y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Paralelamente al lanzamiento de Colombia Solar, el Ministerio de Minas y Energía destacó otros proyectos que avanzan en el Atlántico. Uno de ellos se encuentra en el corregimiento de Campeche, jurisdicción de Baranoa, donde fue puesto en marcha un sistema fotovoltaico destinado a una empresa dedicada al cultivo de cannabis medicinal.

El proyecto cuenta con una capacidad de generación de 105,1 kWp y permitirá reducir costos energéticos, mejorar la estabilidad del servicio y evitar la emisión de aproximadamente 35,7 toneladas de dióxido de carbono al año. Para Frank Lamadrid, líder de Cannabis Medical Company, la iniciativa surgió como respuesta a los problemas de inestabilidad eléctrica que afectaban los procesos productivos de la empresa.

Por su parte, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, aseguró que la experiencia demuestra cómo la agroindustria puede avanzar hacia modelos sostenibles mediante el uso de energías limpias. El mandatario local afirmó que “este proyecto demuestra cómo la agroindustria en nuestro municipio da un paso importante hacia las energías limpias”, al tiempo que destacó su aporte a la economía y al empleo local.

Con el lanzamiento de Colombia Solar en Barranquilla, el Gobierno busca consolidar una de las mayores apuestas de transición energética en Colombia, una estrategia que pretende transformar la forma en que millones de hogares consumen energía y reducir la dependencia de fuentes tradicionales mediante el aprovechamiento del enorme potencial solar del país.