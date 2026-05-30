El cuadro de la discordia: Abelardo De La Espriella responde a Petro sobre supuesta obra de arte esclavista que tiene en su casa

Foto “Eso no es esclavismo”: Abelardo De la Espriella responde a Petro por polémica sobre cuadro de Las Farotas.

Una nueva controversia política surgió entre el candidato presidencial Abelardo De la Espriella y el presidente Gustavo Petro, esta vez por una pintura ubicada en la residencia del aspirante, que fue mencionada por el mandatario durante una intervención pública y relacionada con una supuesta representación de la esclavitud.

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La reacción de De la Espriella no tardó en llegar. A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, el candidato rechazó las afirmaciones del jefe de Estado y aseguró que la interpretación realizada por Petro desconoce el significado cultural e histórico de la obra.

Abelardo De la Espriella defiende obra de Cristo Hoyos tras comentario de Petro sobre esclavitud

Según explicó, la pintura pertenece al maestro Cristo Hoyos y representa a Las Farotas, una de las expresiones más tradicionales del Carnaval de Barranquilla. Esta manifestación folclórica tiene profundas raíces en la historia del Caribe colombiano y es considerada un símbolo de resistencia cultural.

De acuerdo con la explicación entregada por el aspirante presidencial, la obra retrata una de las danzas más representativas de la región, asociada a la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización española. Por esa razón, consideró equivocada la interpretación realizada por el presidente.

“La pintura es una obra de Cristo Hoyos y representa a Las Farotas, una de las manifestaciones culturales que simboliza la resistencia de nuestros pueblos indígenas frente a la colonización española”, sostuvo De la Espriella al responder a los cuestionamientos.

Tomada del canal de Youtube de Red Más Noticias. Foto “Eso no es esclavismo”: Abelardo De la Espriella responde a Petro por polémica sobre cuadro de Las Farotas.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria afirmó que el debate no gira alrededor de un cuadro decorativo, sino del reconocimiento y respeto por las tradiciones culturales del Caribe colombiano. En ese sentido, defendió el valor histórico de la obra y aseguró que forma parte del patrimonio simbólico de la región.

“Eso es folclor, eso es cultura, eso es tradición. Qué tristeza que el Presidente de la República sea tan ignorante frente a las expresiones culturales de Colombia”, manifestó.

La controversia se produjo luego de que Petro hiciera referencia a la pintura durante una alocución, comentario que fue interpretado por De la Espriella como una muestra de desconocimiento sobre la historia y las tradiciones populares del país.

El candidato fue más allá y señaló que las declaraciones del mandatario reflejan una actitud de desdén hacia las regiones y sus expresiones culturales. Según dijo, el señalamiento desconoce el significado que tienen manifestaciones como Las Farotas dentro de la identidad del Caribe.

“Para Abelardo De la Espriella, las expresiones de Petro son una actitud de desprecio hacia las regiones, sus símbolos y sus tradiciones”, indicó durante su pronunciamiento.

En otro de los apartes de su respuesta, el aspirante presidencial rechazó cualquier vínculo entre la pintura y la esclavitud, insistiendo en que la obra representa elementos propios de la cultura barranquillera y de las tradiciones carnavaleras.

“El esclavismo está en tu cabeza, Petro. Aquí no hay esclavismo: aquí hay tradición, cultura y Caribe colombiano”, expresó.

Finalmente, De la Espriella hizo un llamado al presidente para que conozca con mayor profundidad las expresiones culturales de las regiones del país y respete los símbolos que forman parte de su identidad histórica.

“Aprenda de nuestras tradiciones, señor Presidente. Respete el folclor, respete la cultura y respete al Caribe colombiano”, concluyó.

La polémica se suma a los constantes cruces entre ambos dirigentes en medio del ambiente político que vive el país a pocos días de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el debate alrededor de la obra de Cristo Hoyos ha puesto nuevamente en el centro de la discusión pública el valor cultural de Las Farotas y su papel dentro de la historia y las tradiciones del Carnaval de Barranquilla.