Petro contó que entró “clandestino” a Bazurto, pero terminó bailando champeta con Elio Boom

La visita del presidente Gustavo Petro a Cartagena dejó una de las escenas más llamativas de su recorrido por la región Caribe. Lo que comenzó como una parada aparentemente discreta en el tradicional mercado de Bazurto terminó convirtiéndose en un encuentro multitudinario con comerciantes, ciudadanos y artistas locales, al ritmo de la champeta.

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El mandatario sorprendió a propios y extraños al aparecer en uno de los lugares más emblemáticos de la capital de Bolívar, donde compartió con vendedores y visitantes mientras disfrutaba de un desayuno típico de la región. Según relató posteriormente en sus redes sociales, su intención era pasar desapercibido durante la visita.

“Solo terminé bailando champeta”: la inesperada visita de Petro al mercado de Bazurto en Cartagena

“Me puse a desayunar un caldo de pescado en el mercado de Bazurto en Cartagena. Entré bien clandestino y sin que nadie se diera cuenta. Pero ¡qué va!, se dieron cuenta y ni una grosería, solo terminé bailando champeta: La Turbina me dijeron que se llamaba la canción”, escribió el jefe de Estado.

Durante su paso por Bazurto, Petro degustó un sancocho de pescado acompañado de yuca y conversó con comerciantes del sector. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue cuando se unió a una presentación musical improvisada y bailó junto al reconocido cantante de champeta Elio Boom, autor de éxitos populares del género.

El artista celebró públicamente el encuentro y destacó el respaldo que, según él, ha recibido la cultura champetera durante el actual gobierno. En una publicación difundida en redes sociales, expresó que “tuvo la oportunidad de compartir un momento con el presidente Gustavo Petro” y que le interpretó parte de uno de sus éxitos musicales. Además, manifestó que como artista del género le producía alegría agradecer personalmente el reconocimiento de la champeta como Patrimonio Cultural durante esta administración.

La aparición del mandatario en el mercado se produjo en medio de una gira por la Región Caribe, cuyo objetivo oficial es exponer los logros alcanzados por su gobierno en distintos sectores. Sin embargo, la visita no estuvo exenta de controversia debido a que ocurrió apenas unos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el 31 de mayo.

Desde algunos sectores políticos surgieron cuestionamientos sobre la conveniencia del recorrido, al considerar que podría interpretarse como una intervención indirecta en la campaña electoral. Las críticas apuntan a una supuesta intención de favorecer al candidato Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y quien busca continuar con el proyecto político impulsado por Petro.

Ante esas acusaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del presidente y rechazó que la visita constituyera participación indebida en política. El funcionario sostuvo que “ir a comer pescado” no puede considerarse una actividad de campaña y aseguró que una conducta de ese tipo solo existiría si se ofrecieran recursos públicos o beneficios a cambio de votos.

Mientras continúa el debate político, las imágenes de Gustavo Petro bailando champeta en Bazurto se han viralizado en redes sociales y se han convertido en uno de los episodios más comentados de su recorrido por el Caribe colombiano, una gira que sigue generando reacciones tanto de simpatizantes como de críticos a pocos días de la jornada electoral.