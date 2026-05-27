Metro de Medellín será gratis durante elecciones del 31 de mayo: estas son las líneas incluidas

Los usuarios del Metro de Medellín podrán movilizarse gratis durante la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo, día en el que se llevarán a cabo los comicios para elegir al nuevo presidente de la República. La medida, que ya se ha aplicado en anteriores procesos electorales, busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los diferentes puestos de votación del área metropolitana.

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El anuncio fue realizado por la jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, Liliana Gutiérrez, quien explicó que la decisión se adopta en cumplimiento del Acuerdo Metropolitano No. 3 expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Pasaje gratis en el Metro de Medellín para elecciones presidenciales: estas rutas aplican

Según precisó la funcionaria, la gratuidad aplicará para las líneas A y B del sistema masivo, que conectan sectores estratégicos entre Niquía y La Estrella, así como entre el centro de Medellín y el sector de San Javier. De igual manera, los ciudadanos podrán utilizar sin costo el Tranvía de Ayacucho y varios metrocables urbanos que operan en distintas zonas de la ciudad.

La medida también incluye las líneas de metrocable K, J, H, M y P. Estas rutas conectan puntos como la estación Acevedo, Santo Domingo Savio, La Aurora, Villa Sierra, Miraflores, Trece de Noviembre, Picacho y el barrio El Progreso, facilitando el acceso de miles de ciudadanos que viven en sectores de ladera y que dependen diariamente del sistema integrado de transporte.

De acuerdo con la información entregada por el sistema, estos servicios comenzarán operación desde las siete de la mañana y mantendrán la gratuidad durante el desarrollo de la jornada electoral.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no todos los servicios estarán incluidos dentro de esta medida especial. El beneficio no aplicará para las líneas 1, 2 y 0 de buses, ni para las rutas alimentadoras correspondientes a las cuencas 3 y 6. Tampoco estará incluido el metrocable turístico Arví, que continuará operando con tarifa normal.

La jefe operativa del sistema hizo además un llamado a los ciudadanos para que organicen sus desplazamientos con anticipación y hagan uso adecuado de la red de transporte durante la jornada democrática.

“Invitamos a todas las personas a planear con anticipación su viaje, a tener en cuenta el horario de la medida y a hacer un uso responsable de la red Metro”, expresó Liliana Gutiérrez durante el anuncio oficial.

La decisión se da en medio de las medidas especiales que comenzarán a regir en distintas ciudades del país con motivo de las elecciones presidenciales de 2026, entre ellas restricciones de movilidad, refuerzo de seguridad y la aplicación de la ley seca en diferentes regiones.

Con esta iniciativa, el Metro de Medellín busca incentivar la participación ciudadana y garantizar que miles de personas puedan llegar con mayor facilidad a ejercer su derecho al voto sin que el costo del transporte represente un obstáculo.

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El sistema de transporte masivo es considerado uno de los más importantes del país y diariamente moviliza a cientos de miles de pasajeros en Medellín y municipios cercanos del Valle de Aburrá, por lo que la medida tendrá impacto directo en la movilidad durante una de las jornadas democráticas más importantes del año.