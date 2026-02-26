¿Hackearon su cuenta?: Qué hacer en los primeros 15 minutos para evitar perder datos y dinero

Descubrir que hackearon su cuenta puede generar angustia, miedo y, sobre todo, muchas dudas. ¿Qué hago ahora? ¿Ya perdí mi información? ¿Pueden robar mi dinero? Aunque el momento es estresante, lo más importante es no entrar en pánico. Actuar con rapidez en los primeros minutos puede marcar la diferencia entre un susto y un problema mayor.

En Colombia, cada vez más personas reportan el hackeo de cuentas en redes sociales como WhatsApp, Instagram o Facebook, pero también en correos electrónicos y plataformas bancarias. Nadie está exento. Los ciberdelincuentes suelen obtener acceso a través de contraseñas débiles, correos de phishing o dispositivos infectados con malware, muchas veces sin que la víctima lo note.

Desde ESET, compañía especializada en ciberseguridad, explican que un hackeo no ocurre de un momento a otro, sino que es un proceso. Y justamente por eso, reaccionar rápido puede frenar el ataque antes de que escale.

Los primeros minutos tras un hackeo son clave

Si notas actividad sospechosa o pierdes acceso, lo primero es cortar la conexión del dispositivo afectado. Desactivar el Wi-Fi o los datos móviles ayuda a frenar cualquier acción remota del atacante. Después, intenta cerrar sesión en todos los dispositivos desde la configuración de la cuenta, si la plataforma lo permite.

El siguiente paso es cambiar la contraseña, pero hazlo desde un dispositivo seguro. Es fundamental crear una clave nueva, única y robusta, que no hayas usado en otros servicios. También es momento de activar el doble factor de autenticación (2FA), una medida que añade una capa extra de seguridad y que, en muchos casos, bloquea por completo al atacante incluso si conoce tu contraseña.

Muchas personas cometen el error de enfocarse solo en la cuenta hackeada, pero el problema puede ser más amplio. Si utilizabas la misma contraseña en otras plataformas, debes cambiarlas todas de inmediato. Revisar movimientos extraños, mensajes enviados sin tu autorización o modificaciones en los datos de contacto también es parte del proceso para recuperar el control.

Un punto especialmente sensible es el correo electrónico. El email suele ser la llave para recuperar otras cuentas. Si un ciberdelincuente logra controlarlo, puede restablecer contraseñas y volver a entrar incluso después de que las hayas cambiado. Por eso, asegurar el correo es una prioridad absoluta.

Revisar el dispositivo también es proteger sus datos

En muchos casos, el acceso no se da solo por una contraseña filtrada, sino porque el equipo está infectado. Realizar un análisis de seguridad completo, eliminar aplicaciones desconocidas y actualizar el sistema operativo ayuda a cerrar posibles puertas de entrada.

También es importante avisar a tus contactos. Algunos atacantes aprovechan el acceso para pedir dinero o enviar enlaces maliciosos haciéndose pasar por la víctima. Alertar a familiares, amigos o compañeros de trabajo puede evitar nuevas estafas.

Si el hackeo involucra servicios financieros, la recomendación es contactar de inmediato al banco para bloquear movimientos y activar protocolos de seguridad.

Cómo reducir el riesgo de que vuelvan a hackear su cuenta

Más allá de saber qué hacer si hackearon tu cuenta, la prevención sigue siendo la mejor herramienta. Activar el doble factor de autenticación en todas las plataformas posibles es una de las medidas más efectivas. También lo es utilizar contraseñas largas, únicas y difíciles de adivinar, evitando combinaciones como fechas de nacimiento o secuencias numéricas simples.

Mantener las aplicaciones actualizadas y desconfiar de correos electrónicos que pidan información urgente o contengan errores sospechosos puede marcar la diferencia. El phishing sigue siendo una de las técnicas más utilizadas para robar credenciales.

Sufrir el hackeo de una cuenta puede ser una experiencia angustiante, pero actuar con rapidez y tomar medidas correctas en los primeros 15 minutos puede evitar consecuencias más graves. En temas de seguridad digital, el tiempo realmente vale oro.