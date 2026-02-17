Función de Google permitirá a las personas encontrar y borrar fotos íntimas en internet

En un internet donde una captura de pantalla puede viajar más rápido que cualquier desmentido, perder el control sobre una foto íntima o un dato sensible ya no es un simple susto, sino un riesgo real para la seguridad y la reputación.

Google lo sabe, y por eso está ampliando su sistema “Resultados sobre ti”: una función que no solo rastrea información personal en los resultados de búsqueda, sino que ahora también facilita localizar y solicitar la retirada de imágenes explícitas que nunca debieron salir del carrete privado.

Qué es la función de Google para proteger la privacidad

Google no está inventando la rueda, pero sí la está reforzando. La herramienta “Resultados sobre ti” ya existía como punto de control para ciertos datos personales, pero ahora sube de nivel.

La compañía amplía el alcance para que las personas puedan solicitar la retirada de información como números de teléfono, direcciones, correos electrónicos, números de licencia de conducir, pasaportes, datos de la seguridad social y otras identificaciones oficiales que puedan ser utilizadas para acosar, suplantar o extorsionar.

A esa capa de protección se suma lo más delicado: la gestión de fotos íntimas o explícitas que aparecen en resultados de Google sin consentimiento. El objetivo no es solo borrar datos sueltos, sino ofrecer un mecanismo más claro contra la difusión no deseada de contenido sensible.

Según explica la empresa, esta información queda mejor protegida gracias a protocolos de cifrado y a una interfaz actualizada que convierte lo que antes era un proceso engorroso en algo más manejable desde el propio móvil.

Google. ARCHIVO - Varios logotipos de Google en un pantalla de búsqueda el lunes 11 de septiembre de 2023 en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) (Richard Drew/AP)

Cómo funciona el sistema para encontrar y borrar fotos íntimas y datos personales

El punto de entrada está en la app móvil de Google. Desde allí, cualquier persona puede acceder a su foto de perfil y entrar en la sección “Resultados sobre ti”, el panel central donde se gestiona qué información personal está siendo rastreada en los resultados.

En ese espacio se pueden registrar nombres, alias, números de teléfono, correos electrónicos u otros identificadores que se desean vigilar.

Una vez configurado, el sistema se encarga de monitorizar automáticamente los resultados de búsqueda y avisar cuando detecta coincidencias. Las alertas pueden llegar también por correo electrónico, lo que permite reaccionar con rapidez ante exposiciones no deseadas.

En el caso de las imágenes íntimas o explícitas no consensuadas, el proceso también está integrado en la propia búsqueda.

Si una persona detecta una foto de carácter sexual que la muestra a ella, puede pulsar en los tres puntos de la esquina de la imagen, elegir la opción de eliminar resultados y marcar “muestra una imagen sexual mía”.

Con esta acción se inicia la solicitud para que esa foto deje de mostrarse en los resultados de Google.

Además, la herramienta ha sido optimizada para gestionar varias imágenes en un solo formulario, algo clave cuando un mismo contenido se ha replicado en múltiples sitios. En lugar de ir caso por caso, la persona afectada puede agrupar solicitudes y agilizar el proceso de retirada.

Qué se puede eliminar y hasta dónde llega la protección

La lista de elementos que pueden ser objeto de retirada se ha ampliado de forma notable. No se trata solo de teléfonos o direcciones:ahora entran en juego documentos oficiales, números de identificación, datos de seguridad social y otros elementos que podrían alimentar prácticas como el doxing o el fraude de identidad.

Sin embargo, hay un matiz importante que Google recalca: eliminar resultados de búsqueda no equivale a borrar la información de internet.

Lo que desaparece es la puerta de entrada más visible —el buscador—, pero el contenido puede seguir existiendo en la página original si el responsable del sitio no lo retira.

Aun así, sacar esa información de Google reduce de manera drástica su exposición pública, ya que la mayoría de las personas accede a esos contenidos a través de búsquedas.

La nueva función suma una capa de defensa fundamental frente a usos maliciosos, especialmente en el caso de fotos íntimas compartidas sin permiso.

Google búsqueda

Un panel de control para vigilar qué dice Google de cada persona

La versión renovada de “Resultados sobre ti” no solo incorpora más tipos de datos, sino también una mejora clara en la experiencia de uso.

El sistema permite:

Ver de un vistazo qué información privada ha sido detectada.

Revisar el estado de cada solicitud de eliminación desde un panel centralizado.

Activar filtros proactivos para evitar que aparezcan en el futuro resultados explícitos similares.

En la práctica, se convierte en una especie de tablero de mando de reputación digital dentro del propio Google. No resuelve todos los problemas de la red, pero ofrece herramientas más claras para reaccionar cuando algo extremadamente sensible se hace visible donde no debería.

En un contexto donde la difusión de contenido íntimo no consensuado se ha convertido en una forma de violencia digital, esta actualización supone un paso importante: por fin se reconoce que no basta con buscar mejor; también es necesario poder desaparecer mejor cuando algo pone en riesgo la privacidad.