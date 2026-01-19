Apple apuesta por convertirse en la mano derecha de los creadores de contenido con una colección de apps pensada para influencers

Apple anunció el lanzamiento de Apple Creator Studio, una nueva suite de aplicaciones por suscripción diseñada para acercar herramientas de nivel profesional a creadores de contenido, artistas, estudiantes y profesionales creativos. Con esta propuesta, la compañía busca reforzar el papel central que la Mac, el iPad y el iPhone desempeñan en los flujos de trabajo creativos a nivel global.

Apple Creator Studio integra algunas de las aplicaciones más reconocidas del ecosistema de la marca para edición de video, composición musical, tratamiento de imágenes y productividad visual, ahora potenciadas con nuevas funcionalidades de inteligencia artificial y contenido premium. La suite incluye acceso a Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro en Mac y iPad, además de Motion, Compressor y MainStage en Mac, junto con mejoras avanzadas para Keynote, Pages, Numbers y, próximamente, Freeform.

En el apartado de video, Final Cut Pro incorpora nuevas herramientas inteligentes que optimizan los flujos de edición incluso en proyectos complejos. Por su parte, Pixelmator Pro debuta por primera vez en el iPad, con una experiencia optimizada para pantalla táctil y compatibilidad total con el Apple Pencil, permitiendo alternar sin fricciones entre Mac y iPad.

Para la creación musical, Logic Pro suma nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, como Synth Player y Chord ID, pensadas para facilitar la composición, producción y mezcla de música. A esto se añade MainStage, que transforma la Mac en un instrumento o procesador de voz para presentaciones en vivo, así como Motion, orientada a la creación de gráficos animados y efectos visuales en 2D y 3D.

En el tratamiento de imágenes, Pixelmator Pro integra herramientas avanzadas como generación de imágenes a partir de texto, superresolución para mejorar la calidad sin perder detalle y recortes automáticos inteligentes. Varias de estas funciones funcionan directamente en el dispositivo, reforzando el enfoque de Apple en la privacidad del usuario.

Según Eddy Cue, vicepresidente sénior de Internet Software and Services de Apple, Apple Creator Studio busca ofrecer una forma más flexible y accesible para que profesionales, artistas emergentes y estudiantes desarrollen su creatividad con herramientas intuitivas y potentes, sin limitar sus intereses creativos.

Disponibilidad y precios

Apple Creator Studio estará disponible en el App Store a partir del 28 de enero, inicialmente en Estados Unidos, con disponibilidad progresiva en otros países. En Colombia, la suscripción tendrá un costo de $24.900 COP al mes o $249.000 COP al año, e incluirá un mes de prueba gratuita. Estudiantes y profesores universitarios podrán acceder a una tarifa reducida de $9.900 COP al mes o $99.000 COP al año.

Además, los usuarios que adquieran un nuevo Mac o iPad compatible podrán obtener tres meses gratuitos del servicio. Apple también mantendrá la opción de comprar varias de estas aplicaciones por separado en el Mac App Store.