[Review] Probamos el plegable MateX7 de Huawei: Cámaras premium en un diseño que se dobla

Durante los últimos años, Huawei se ha consolidado como una de las marcas tecnológicas con mayor enfoque en innovación dentro del mercado global. Como parte de la expansión de su portafolio de alta gama en Colombia, la compañía introduce en el país su dispositivo plegable Mate X7, un smartphone que no solo destaca por su diseño sofisticado, sino que se complementa con un sistema de cámaras de alto rendimiento.

Para esta edición, en PUBLIMETRO COLOMBIA probamos el Huawei Mate X7, un equipo que está orientado a usuarios que priorizan la fotografía móvil sin renunciar a la productividad. En ese mismo sentido, se refuerza la estrategia de Huawei de posicionar sus dispositivos plegables no solo como una alternativa de forma, sino como herramientas capaces de ofrecer una experiencia premium en aspectos clave como imagen, video y versatilidad.

Una propuesta de diseño que prioriza resistencia y elegancia

Desde el primer contacto, el Huawei Mate X7 transmite una sensación clara de potencia y cuidado en el diseño. No es necesario desplegarlo para notar que el sistema de cámaras es uno de los grandes protagonistas del equipo.

Al abrirlo, la experiencia se vuelve aún más interesante (con apenas 4,5 milímetros de grosor). Su delgadez sorprende y hace que el uso prolongado resulte más cómodo de lo que se esperaría en un plegable. El equipo se siente ligero en las manos, fácil de manejar y bien equilibrado. Al cerrarlo, mantiene una forma compacta que se adapta con naturalidad al agarre, sin resultar incómodo ni voluminoso.

Con un peso de 236 gramos, el Mate X7 logra un buen balance entre tamaño, robustez y comodidad, permitiendo usarlo durante el día sin que se sienta excesivo.

Huawei Mate X7 (Diseño) Foto: Huawei Mate X7 (Diseño)

Cámaras envidiables con tomas únicas:

Al pasar al apartado fotográfico, el Huawei Mate X7 mantiene el nivel que la marca ha construido durante años en este terreno. Las capturas no pasan desapercibidas y ofrecen resultados sólidos incluso en condiciones de iluminación complejas o de luz reducida, lo que refuerza su enfoque en fotografía de alto nivel.

La cámara principal de 50 MP, con apertura variable y estabilización óptica, se adapta bien a distintos escenarios, ofreciendo imágenes equilibradas, buen rango dinámico y un control eficiente de la luz. A esto se suma un gran angular de 40 MP que responde de forma consistente en tomas amplias, mientras que el teleobjetivo de 50 MP con estabilización óptica permite un zoom óptico de 3,5x y un zoom digital de hasta 100x para capturas a mayor distancia.

Para poner a prueba el sistema de cámaras, realizamos las tomas en el Jardín Botánico de Medellín, un entorno ideal por la variedad de vegetación y texturas. Allí, el modo macro fue uno de los aspectos más destacados. Incluso en plantas y animales diminutos, el nivel de detalle resulta evidente, con imágenes nítidas que conservan definición y textura. Un desempeño que confirma que el Mate X7 ofrece una experiencia fotográfica sólida y fácil de aprovechar en distintos escenarios.

Fotos Huawei Mate X7 Pruebas fotos Huawei Mate X7 (@Krozo5)

En términos generales, uno de los principales atractivos del Huawei Mate X7 es la consistencia de su apartado fotográfico. Las imágenes obtenidas con el dispositivo destacan por su alta calidad y, especialmente, por una reproducción de color que resulta notablemente natural al compararse con lo que el ojo percibe en la escena real.

En este sentido, el Mate X7 incorpora la tecnología True-to-Colour, una propuesta con la que Huawei promete hasta un 44 % más de fidelidad cromática. En el uso cotidiano, esta mejora se traduce en fotografías con tonos más precisos y equilibrados, alejadas de saturaciones excesivas y con una paleta de colores realista, un aspecto que no siempre se consigue en fotografía móvil. Este enfoque posiciona al dispositivo como un referente dentro de su categoría.

El rendimiento general se complementa con un buen rango dinámico, capaz de conservar información tanto en luces como en sombras, y con una experiencia de video sólida, que ofrece resultados estables y bien definidos en diferentes escenarios.

En condiciones nocturnas, el Mate X7 se apoya en algoritmos de inteligencia artificial que optimizan las capturas sin sacrificar el nivel de detalle. El sistema es capaz de identificar distintos escenarios y ajustar automáticamente los parámetros para aportar un valor añadido a las fotografías, logrando imágenes claras y bien balanceadas incluso en situaciones de poca luz.

Huawei Mate X7- Pruebas Foto: Huawei Mate X7- Pruebas (@Krozo5)

Generalidades y otros detalles del Huawei Mate X7:

Más allá del diseño y la fotografía, el Huawei Mate X7 ofrece un desempeño sólido en el uso cotidiano. El dispositivo responde con fluidez en tareas exigentes como la multitarea, la reproducción de contenido y el uso prolongado de aplicaciones, aprovechando el formato plegable para una experiencia más productiva y versátil.

En el apartado de autonomía, el Mate X7 incorpora una batería pensada para acompañar jornadas completas de uso mixto. En pruebas reales, el equipo logra mantener un rendimiento estable a lo largo del día, incluso alternando entre la pantalla plegada y desplegada.

El Huawei Mate X7 llegará a Colombia en febrero de 2026 y estará disponible en los colores Negro y Rojo Nébula. El precio oficial del dispositivo se ubicará alrededor de los 8.449.900 pesos colombianos, según la información entregada por la marca durante su lanzamiento.

Como parte de la oferta inicial, el Mate X7 incluirá accesorios y protección de pantalla durante el primer año, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos para el mercado colombiano. Esta propuesta refuerza el posicionamiento del dispositivo como una alternativa premium dentro del segmento de smartphones plegables de alta gama.