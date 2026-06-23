“Si buscan un responsable, aquí estoy”: Cepeda asume la responsabilidad de la campaña y defiende a sus estrategas

Iván Cepeda asegura que hay una "estrategia de la mentira" en la campaña presidencial

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El senador Iván Cepeda salió en defensa de su equipo de trabajo tras una serie de críticas por parte de diferentes sectores a su campaña presidencial. Todo parece indicar que militantes y votantes del mismo Pacto Histórico, no les gustó cómo el aspirante a llegar a la Casa de Nariño, abordó la estrategia de campaña.

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Al respecto, Cepeda publicó un mensaje en sus redes sociales respaldando a sus asesores y haciéndose responsable.

“LOS “ERRORES” DE LA CAMPAÑA. En plena discusión sobre los resultados electorales y el escrutinio, el aparato mediático y algunos “analistas” critican los “errores” de la campaña, y se difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo de colaboradores, algunos de quienes ya están siendo amenazados. Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos“, escribió el senador.

Cepeda fue tajante en afirmar que desde un principio dejó claro que no iba a agredir verbalmente a sus opositores, además de “marketing de imagen”.

“Desde el comienzo lo dejé claro. No iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata. Lo siento: para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen. Así que si se busca responsable, aquí estoy para asumir lo que se deba”, declaró.

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“Pero, más allá de esos exámenes superficiales está la cuestión de fondo. Esta es una jugada muy oportuna, para intentar debilitar las justas alegaciones que hacemos en el escrutinio”, aseveró.

Finalmente destacó la votación obtenida.

“Con esto se pretende además minimizar nuestro resultado. Como si 12’700.000 colombianas y colombianos fueran una insignificante fracción del país. Nada de eso. Somos una gran fuerza, consciente, organizada y movilizada. No un “error” de campaña", concluyó.