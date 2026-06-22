La inesperada invitación de Petro a Donald Trump tras advertir una posible crisis con “mucha sangre” y “narcotráfico”

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, volvió a sacudir el panorama político y diplomático al denunciar de forma pública la existencia de posibles vulnerabilidades en el software de escrutinios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El mandatario aseguró que el sistema privado, a cargo de la firma de los hermanos Bautista, expone la soberanía nacional al no haber permitido auditorías independientes.

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De acuerdo con el jefe de Estado, estas fallas técnicas abren la puerta para que estados poderosos con alta capacidad computacional puedan intervenir los resultados del electorado y “reemplazar a colombianas y colombianos” en las bases de datos oficiales.

En un giro imprevisto que redefine su agenda exterior, Petro aprovechó la gravedad de su denuncia técnica para extender una invitación formal al líder estadounidense Donald Trump. El jefe de Estado propuso abrir un espacio de diálogo inmediato para abordar de manera conjunta la “inestabilidad” política que golpea a Perú, Colombia y Venezuela.

Según el mandatario, la compleja coyuntura de la región requiere una intervención estratégica basada en la prudencia internacional, advirtiendo que un mal manejo de la crisis institucional desataría un escenario de violencia con alta pérdida de vidas humanas y un fortalecimiento sin precedentes de las redes transnacionales del narcotráfico, Gustavo Petro, frente a esto textualmente dijo: “creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana y un empoderamiento del narcotráfico como nunca”.

El informe técnico que expone los algoritmos electorales

Por medio de sus redes, el presidente Petro publicó lo que parece ser un informe técnico que detalla vulnerabilidades severas en los algoritmos del software privado de escrutinios, desarrollado por la firma de los hermanos Bautista. El mandatario fue enfático al declarar de manera directa en sus redes: “Ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos”.

De acuerdo con el Ejecutivo, el sistema opera con parámetros criptográficos obsoletos y no permitió auditorías independientes, dejando una brecha abierta. Al respecto, el mandatario dijo que: “Como no se dejó auditar el software no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota posible derrota pírrica del progresismo a cambio de la soberanía nacional”.

Las especificaciones del reporte técnico, en concordancia con los datos de ciberseguridad expuso una imagen que revela que la autoridad electoral mantiene selectores de cifrado DKIM de apenas 1024 bits y que al parecer carece de protocolos estándar de autenticación web. El mandatario aseguró además que estos fallos habrían afectado la metabase del formulario E14, advirtiendo explícitamente: “Ya sabemos que los algoritmos que suspendieron de la metabase del E14 como La estampilla de la historia y el candado Hash si permitieron cambiar formularios E14 ya puestos”.

Del mismo modo, denunció anomalías operativas con los encargados de las mesas de votación fuera del país, afirmando que “ya sabemos que algunos jurados del exterior que no podían ser jurados residentes en Colombia sin anular lo hecho en las urnas eran residentes de Colombia”.

Denuncias de injerencia y defensa del Pacto Histórico

En el ámbito político interno, Petro vinculó la fragilidad de las plataformas electorales con presuntas estrategias de desestabilización financiadas desde el exterior. El jefe de Estado denunció abiertamente: “Ya sabemos que entraron millones de dólares del exterior invertidos en desprestigiar al gobierno, a mí al Pacto histórico y a Iván Cepeda”. El mandatario defendió la labor judicial de Cepeda y rechazó los cuestionamientos de la opinión pública explicando que “le hicieron creer a millones de colombianos que Iván era guerrillero cuando nunca cogió un arma, y solo investigó el asesinato de su padre senador hasta saber el autor oficial y funcionario público”.

Petro concluyó que esta labor de control político los expuso a ambos a una persecución por su rol en la opinión del país, indicando que “eso lo llevó como a mí, por ser parresiastas a averiguar los culpables del genocidio del pueblo humilde de Colombia”. Finalmente, calificó la publicación de los algoritmos como una herramienta pedagógica para la sociedad civil, argumentando que lo hace “para que quede en la historia de estos días, y aprenda el pueblo a unirse y defender sus intereses, los algoritmos vulnerables del software privado de los hermanos Bautista”.