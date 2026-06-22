“Es una amenaza a Iván Cepeda”: María Jimena Duzán sobre fragmento del discurso de Abelardo de la Espriella

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Aunque para algunos sectores políticos el primer discurso que dio Abelardo de la Espriella tras convertirse en el ganador de las elecciones presidenciales ―según el preconteo― fue moderado, otras voces consideraron que los términos que utilizó fueron inadecuados para un proyecto democrático. Entre esas voces estuvo la de la periodista María Jimena Duzán.

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En un fragmento de su discurso, De la Espriella se refirió directamente a su rival, el también candidato presidencial Iván Cepeda, quien obtuvo cerca de 250.000 votos menos en lo que fue una de las elecciones más ajustadas de la historia moderna.

“Al senador electo Iván Cepeda le digo: tendrá todas las garantías para ejercer la Oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo claro, señor senador electo Iván Cepeda, ni se le ocurra estimular la violencia”, sostuvo De la Espriella durante su discurso en Barranquilla.

Para Duzán no se trató de una declaración conciliadora, sino todo lo contrario. “Eso no es bajar el tono como muchos han dicho. Es una amenaza a Iván Cepeda”, puntualizó la periodista.

¿Qué ha dicho Iván Cepeda tras el discurso de Abelardo de la Espriella?

Durante una declaración pública que hizo el senador Iván Cepeda en la mañana de este lunes 22 de junio, arremetió contra De la Espriella y consideró que sus palabras eran desobligantes.

“Por una parte dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la constitución, que iba a respetar a sus contradictores políticos y que les iba a dar garantías; pero, a renglón seguido, (...) nos pidió al presidente Petro y a mi que alistemos valijas, maletas, no sé para qué, de aquí no nos vamos a ir”, sostuvo Cepeda.

Asimismo, sostuvo que no debe amenazar a sus contradictores, más aún cuando

“A nosotros que no nos amenace, somos un movimiento político muy numeroso; somos, según arrojan los resultados, la mitad de este país en términos políticos; tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos, hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos; así que no, que no nos venga a amenazar. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos", concluyó el senador del Pacto Histórico.