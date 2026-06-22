CNE rechaza importante solicitud de Iván Cepeda frente a votaciones en el exterior: ¿qué pidió el candidato?

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se pronunció este lunes sobre los comicios realizados el domingo 21 de junio, en medio de la Cumbre Interinstitucional Poselectoral a la que también asistieron la Procuraduría y los ministerios del Interior, Defensa y TIC. Entre sus declaraciones, el funcionario de la autoridad electoral se refirió a la solicitud de reconteo voto a voto de los sufragios en el exterior, emitida por el candidato Iván Cepeda.

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El también senador solicitó de cara al escrutinio, y ante la estrecha diferencia de votos en el preconteo que dio como ganador a Abelardo De La Espriella, que los votos del exterior no solo se contabilizaran con base en las actas E-14, sino que se recontaran uno por uno.

“Pueden pasar semanas”

Sin embargo, Quiroz rechazó la petición del candidato afirmando: “el escrutinio en el exterior se hace con las actas que realizan todos los días los cónsules porque se consolida la votación de ocho días (...), nos las envían y nosotros no lo hacemos con los votos, sino con las actas de la Registraduría”.

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El funcionario precisó que no se hace el proceso con los votos porque su llegada al país podría tardar varias semanas: “La primera vuelta fue hace 21 días, si esperamos los votos pueden pasar más de tres o cuatro semanas, entonces no sería posible tener una segunda vuelta”.

¿Cepeda reconoció el resultado?

El candidato Iván Cepeda anunció, tras la revelación de los resultados del preconteo, que los reconoce como un dato que no es oficial ni vinculante, pues el resultado que tiene validez legal es el de los escrutinios. Esta fase, que sigue en curso, está siendo altamente vigilada por el partido del aspirante del Pacto Histórico, el cual también confirmó la impugnación de más de 50.000 mesas de votación por dudas sobre sus resultados.