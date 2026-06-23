Resultados escrutinio en Colombia: confirman mínima diferencia con el preconteo: variaciones no superan los 300 votos en principales ciudades

La segunda vuelta presidencial en Colombia enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una contienda con margen mínimo.

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Colombia avanza hacia la etapa final de uno de los procesos electorales más observados de los últimos años. A medida que las comisiones escrutadoras continúan revisando las actas de votación en todo el territorio nacional, los resultados muestran que las diferencias entre el preconteo electoral y el escrutinio oficial son mínimas, una situación que fortalece la confianza en el proceso y acerca la declaratoria definitiva del próximo presidente de la República.

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Los datos consolidados por las autoridades electorales indican que las variaciones encontradas durante la revisión de votos no alteran la tendencia registrada la noche de las elecciones, cuando Abelardo De La Espriella obtuvo la mayoría de sufragios frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

¿Qué es el escrutinio y por qué define el resultado oficial?

Aunque el preconteo es el primer resultado que conocen los ciudadanos al cierre de las urnas, este tiene únicamente carácter informativo. El resultado legal y definitivo de una elección surge del escrutinio electoral, procedimiento en el que jueces, notarios y autoridades electorales revisan detalladamente las actas y formularios utilizados durante la jornada.

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Durante esta fase se verifican documentos como los formularios E-14 y E-26, se analizan reclamaciones presentadas por las campañas y se corrigen posibles errores de digitación, transmisión o consolidación de datos.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiróz, ha explicado que el proceso se desarrolla mediante audiencias públicas en las que participan representantes de las campañas, organismos de control y observadores, con el propósito de garantizar la transparencia y la trazabilidad de cada voto.

Las diferencias encontradas son marginales

Uno de los principales hallazgos de las jornadas de escrutinio ha sido la reducida diferencia entre los resultados preliminares y los datos revisados oficialmente.

En Barranquilla, por ejemplo, las modificaciones fueron mínimas. Mientras Abelardo De La Espriella registró una reducción de 12 votos frente al preconteo, Iván Cepeda sumó 48 votos adicionales tras la revisión de las actas.

Situaciones similares se han reportado en otras ciudades importantes del país. En Cartagena la diferencia fue de 73 votos, en Montería de 86 y en Sincelejo de 90 sufragios.

Estos ajustes representan cifras muy pequeñas si se comparan con la diferencia nacional entre ambos candidatos, que ronda los 250.000 votos.

De acuerdo con análisis realizados por observadores electorales y especialistas en procesos democráticos, la suma de las variaciones registradas en las principales ciudades del país no supera los 300 votos, un comportamiento considerado normal dentro de cualquier proceso electoral masivo.

Bucaramanga ratifica la estabilidad del proceso

La tendencia también se mantiene en el área metropolitana de Bucaramanga, donde el escrutinio confirmó modificaciones menores respecto al preconteo.

Según los resultados oficiales consignados en el formulario E-26, Iván Cepeda pasó de 236.751 votos reportados inicialmente a 236.648 votos tras el escrutinio, una disminución de 103 sufragios.

Por su parte, Abelardo De La Espriella pasó de 454.888 votos a 455.044, obteniendo 156 votos adicionales durante la revisión oficial.

Las autoridades han reiterado que estas diferencias obedecen a ajustes normales derivados de errores humanos en la transmisión de datos y no a cambios estructurales que puedan modificar el resultado general de la elección.

Precisamente, el objetivo del escrutinio es identificar y corregir estas inconsistencias dentro de un proceso que involucra más de 120.000 registros electorales en todo el país.

El CNE prepara la proclamación oficial

Mientras concluyen los últimos escrutinios municipales y departamentales, el Consejo Nacional Electoral avanza en la consolidación nacional de los resultados.

Diversos analistas consideran que la declaratoria oficial del presidente electo podría producirse en cuestión de horas o durante los próximos días, una vez se incorporen los reportes pendientes y se resuelvan las reclamaciones que aún permanecen en trámite.

El organismo electoral ha reiterado que la consolidación final incluye las actas oficiales enviadas desde todo el territorio nacional y desde los consulados donde votaron los colombianos residentes en el exterior.

La expectativa ahora está centrada en la sesión de la Comisión Escrutadora Nacional, encargada de certificar oficialmente el resultado presidencial.

La Procuraduría descarta evidencias de fraude

Uno de los temas que más ha generado debate tras las elecciones ha sido la posibilidad de irregularidades o alteraciones en el proceso electoral.

Sin embargo, el procurador general, Gregorio Eljach, manifestó que hasta el momento no existen evidencias que permitan concluir que hubo fraude o manipulación sistemática de los resultados.

El funcionario explicó que todas las reclamaciones presentadas por las campañas están siendo analizadas dentro de los procedimientos legales establecidos y que serán las autoridades competentes las encargadas de resolver cualquier controversia pendiente.

Asimismo, el CNE informó que la mayoría de las reclamaciones fueron resueltas durante las etapas zonales y municipales del escrutinio, por lo que solo un número reducido continúa en revisión dentro de la fase nacional.

La cuenta regresiva para el resultado definitivo

Con más del 99 % de los escrutinios en Colombia avanzados y diferencias mínimas frente al preconteo, el país se acerca al cierre formal de la elección presidencial.

Los ajustes encontrados hasta ahora representan apenas decenas o cientos de votos en distintos municipios y ciudades, cifras insuficientes para modificar la ventaja obtenida por Abelardo De La Espriella en las urnas.

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Por ello, toda la atención está concentrada en la decisión final de la Comisión Escrutadora Nacional y en la posterior proclamación oficial del resultado por parte del Consejo Nacional Electoral, un paso que pondrá fin a uno de los procesos electorales más seguidos, analizados y debatidos en la historia reciente de Colombia.